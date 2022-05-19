竹科大火濃煙10公里外都看得到　醫：快關窗…有症狀速就醫

記者陳凱力／新竹報導

竹科「亞東氣體」上午發生火警，火勢延燒1個多小時，現場除了不斷傳出爆炸聲，竄天高的濃煙10公里外都還清晰可見，讓不少民眾嚇壞了。醫師也提醒，大型火災除了現場人員要小心高溫、濃煙危害，附近民眾也要多注意呼吸道防護，暫時關閉門窗、出門戴口罩，如果有氣喘等呼吸道疾病患者，更要留意。

▲竹科亞東氣體上午發生火警，所燃燒的濃煙遠到10公里外的居民都還清晰可見。（圖／記者陳凱力攝）



新竹市消防局獲報，位於竹科力行五路的亞東氣體公司六樓建築物有冒出黑煙、火舌冒出。消防人員抵達現場後發現起火位置於建築的一樓位置，燃燒面積約100平方公尺，經過2個多小時的搶救，火勢順利在12點左右控制。

中醫大新竹附醫家醫科劉晟昊醫師表示，這種大型火災對一般民眾來說，主要需預防濃煙嗆傷，高溫、高熱、氣體的呼吸道灼傷可能只會發生在現場的搶救人員，一般民眾不太會接觸到。

▲醫師提醒，一般民眾可能要注意高溫燃燒所產生的有毒物質，如吸入過量可能會造成身體不適。



不過大型火災所產生的濃煙，就會讓一般民眾可能產生身體不適症狀，一般民眾可能出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水症狀，但對有氣喘體質的人，則恐誘發氣喘發作。且這些經過高溫燃燒的有毒物質，極可能造成PM2.5含量過高，萬一大量吸入可能會造成氣管腫脹、發炎、脫皮或呼吸道阻塞。

因此建議民眾，除了遠離災害區域、暫時關閉門窗、戴口罩避免濃煙， 如果發現出現喘、呼吸困難、咳血、甚至血氧下降、氣喘發作，都要立即就醫。

▲12時許左右，火勢順利控制，但醫師仍建議民眾，近日最好暫時關閉門窗。

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