酒駕自撞路樹頸椎受創重癱　李振全以音樂創作重燃生命的意義

▲脊髓損傷重癱的音樂人李振全，只能以頭部活動、使用嘴控滑鼠創作音樂。（圖／李振全提供，下同）

記者林悅／台南報導

脊髓損傷重癱的音樂人李振全，在台南剛辦完第2張單曲《一路青年》音樂會，台南市長黃偉哲特地到場為他加油打氣，他近期以《這一夜我們說再見》歌曲獲得全國第9屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組音樂大賞冠軍，重燃僅能用頭部活動、嘴控滑鼠創作音樂的李振全生命熱情，鼓舞他勇敢堅持地向音樂路邁進。

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▲台南市長黃偉哲（前左）於李振全2022年4月下旬創作音樂會時，親自到場鼓勵，同時獻花祝李媽媽王繐瓊（前右）母親節快樂。

38歲的音樂人李振全，出身台南，念國中時開始學吉他、對音樂產生濃厚興趣，國三起就創作樂曲，大學時組樂團參加全國熱音比賽奪冠，受到唱片公司青睞，即將簽約出道，正在未來一片光明看好之際，遭遇人生最大的厄難，10年前他竟意外因酒駕自撞路樹，造成頸椎重創，頸部以下與四肢癱瘓、讓李振全動彈不得，打斷他的「音樂夢」，讓他的音樂路差點就此劃下句點。

重癱以來，李振全飽受身心折磨，雖然心中有很多創作點子，但卻難以實現，令他苦不堪言。李振全4、5年前得知有嘴控滑鼠這電腦工具，在台南幾所大學協助下，他學會嘴操控鼠來操作電腦，並以電腦軟體創作歌曲，重燃他對音樂的熱情，與昔日同好重拾音樂夢。

▲他近期以《這一夜我們說再見》歌曲獲得全國第9屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組音樂大賞冠軍。

李振全不斷的學習、不停地持續創作，2019年與音樂夥伴合作、完成個人首張音樂專輯《MOVE ON》，而後再完成第2張迷你專輯《一路青年》，從詞曲到錄音，都是他與同好儕在他家放病床的小客廳，一起努力完成，作品在網路音樂平台發行，他並和音樂夥伴於2022年4月23日下午，在台南市涴莎藝展中心舉行創作音樂會，吸引不少樂迷參與。

台南市長黃偉哲獲悉李振全的感人的生命奮鬥故事，音樂會當天特地親自出席，為李振全加油打氣，還獻花祝賀長期悉心照料李振全的李媽媽母親節快樂，讓李振全十分感動。

李振全表示，第1張《MOVE ON》是以自己本名當專輯名稱出發，但在報名比賽表演時，被問到主唱是否為本人的問題？因他傷及頸椎，只有頭部還能活動，所以唱歌無法像從前一樣，幾乎唱2、3字就無法繼續唱下去，所有歌曲都是由他的朋友幫忙詮釋，在一番思考後，他決定以「阿全與朋友們Jeremy n Friends」作為團名，因不想讓伸手幫忙的朋友被樂團名稱框住，才產生這接地氣的名稱，讓大家都沒有壓力的來幫他演出演唱。

李振全向比賽單位投稿，約有150組斜槓青年參賽，今年4月中旬，他們前進高雄漢神巨蛋，參加複賽取得決賽資格，由於他們樂團成員人數眾多，決定以2人組前往比賽，分別是女主唱劉孟佳、木吉他手陳寶升，而在台北決賽摘下斜槓青年組音樂大賞第1名。

李振全在這次參賽，意外獲得獲頒最大獎項，更激勵他有信心與勇氣向前邁進，李振全希望未來，自己在音樂創作領域上，能創作出更多美好的歌曲作品，讓自己的音樂生命發光發熱。

李振全很懊悔當年犯下一個不該犯的錯誤、造成頸部以下完全癱瘓，只能憑藉嘴控滑鼠創作音樂，但他願意將自己的生命故事與所有人分享、借鏡，歡迎全國各級學校或民間社團單位、公部門，邀約他現身說法，他十分樂意配合分享。