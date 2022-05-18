「曾輕鬆脫逃」酒駕男又被抓！　勇氣來自酒精...拒捕傷警畫面曝

▲何嫌在5月3日落網的畫面。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄林園分局大寮分駐所1日發生酒駕肇事的嫌犯脫逃案件，何姓嫌犯在分駐所內自行打開腳鐐，最後他整整落跑了33小時，在朋友住處落網。而現在這一次他又進了派出所，同樣是酒駕，不過還跑給警察追，過程中造成員警受傷，最後被逮。這次則同時上了雙副手銬腳鐐被送往分局。

17日下午兩點多左右，何姓男子因為大寮區巷尾路騎機車，未依照規定打方向燈，結果被員警發現，當場將他攔下，聞到他身上散發濃厚之酒氣，進行酒測確定超標，沒想到他一知道酒測值超過標準之後，當場拔腿狂奔意圖脫逃，員警立刻追了上去，過程中他反抗造成員警手部擦挫傷，最後仍遭員警制伏。他的酒測值為0.68，被依照妨害公務、公共危險罪，同時被上了手銬以及腳鐐移送到分局。

▲何姓男子被移送到地檢署 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲何姓男子跑給警察追 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為什麼他有「特別」待遇，主要是因為1日的時候，酒駕自撞涉犯公共危險罪的何姓嫌犯，在2日上午八點左右自行解開腳鐐從派出所大門逃離，歷經33個小時的追捕，最後終於在他朋友住處找到人，高雄市警局為此還對當天的值班員警記過1次，備勤員警記過2次，所長吳國志記過1次、調地之外，分局長張泰賓申誡一次；同時2名員警也被依照疏縱人犯罪函送法辦。