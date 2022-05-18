2警網咖抓毒蟲「脫褲掰股溝」　老闆氣炸投訴：其他客人還在耶

▲警察在網咖當眾脫下1名毒蟲的褲子找毒品，被店家認為難看，懷疑違法搜索。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華分局王姓、翁姓警員，去年底巡邏時進入1間網咖，發現陳姓男子的手機上殘留白色粉末，經陳同意後進行快篩化驗有毒品反應，當場逮捕陳男並搜身，陳男被壓制在網咖走道上，內外褲都被扒下後，警方掰開股溝果然看到1包安非他命；但網咖老闆氣炸，認為警察在他店裡脫人褲子很難看，警局調查後也認為可能有違反附帶搜索規定，但台北地檢署調查後，18日處分不起訴2警。

據了解，警方接獲網咖老闆投訴後調查，發現王姓、翁姓2名警備隊員警當天應該只是執行交通巡邏勤務，不應該進入非勤務範圍的網咖店，先前已就此部分進行相關行政處分，另依妨害自由罪嫌將2警函送北檢。

王、翁表示，當時他們在網咖看到陳男桌上的手機面板，疑似有殘留的白色粉末，經陳男同意後，進行快篩測試出現毒品反應，2警立即準備逮捕並質疑陳男身上藏毒，但陳男不斷掙扎，還莫名地一直在護著自己的屁股，2警因此起疑，將陳男壓制後脫下褲子，果然在陳男股溝發現1包安非他命。

陳男當時被依毒品案件移送北檢後，未特別提到搜索過程，僅爽快坦承持有及施用毒品，但之後就屢傳不到，已經被發布通緝，因此檢察官也無法再傳他出面釐清當時狀況。

不過根據網咖監視畫面，2警與陳男在逮捕一開始的確有肢體拉扯，等陳男藏有毒品被發現後，雙方看來十分平和，2警還在廁所外等著陳男小解完，才將他帶離網咖進行後續偵辦。

檢察官認為，警方若依現場狀況，認為有保全事證的緊急必要，可採取適當的附帶搜索，有關事發當天脫褲查毒的案件，因綜合警方密錄器、網咖監視器、陳男先前到案供詞等事證，無法證明王、翁2警有違法搜索的情形，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。