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歐盟公布6.5兆元計畫　拚2027年前擺脫仰賴俄燃料

▲▼歐盟、俄羅斯、石油禁運。（圖／路透）

▲歐盟6.5兆要擺脫對俄羅斯的依賴。（圖／路透）

文／中央社

歐洲聯盟執行委員會今天公布一項2100億歐元（新台幣約6.5兆元）的計畫，目標是在2027年前停止仰賴俄羅斯化石燃料，並藉機加速推動綠色能源轉型。

俄羅斯是歐洲第一大天然氣供應國，但俄國入侵烏克蘭，讓供氣中斷隱憂大增，促使歐盟重新省思自身能源政策。

歐盟40%的天然氣、27%的進口石油是由俄國供應，且歐盟國家現在難以就制裁俄國石油達成共識。

為了讓成員國逐步汰用這些燃料，歐盟執委會提出一項三管齊下的計畫：向俄羅斯之外的國家進口更多天然氣，加速推動再生能源，以及更加努力節能。

相關措施包含歐盟層級的法規、不具約束力的方案，以及向歐盟27個成員國政府提供建議。各國能源政策大致由他們自行負責。

歐盟執委會預期，在2027年前須額外投資2100億歐元來實施所有相關措施，2030年前則將達到3000億歐元，此外還有歐盟追求2030年氣候目標本來就需要的資金。歐盟執委會表示，這些投資最終將使歐洲進口化石燃料的費用減少。

至於投資項目則包括：再生能源860億歐元、氫能基礎建設270億歐元、電力網290億歐元、節能與熱泵560億歐元。

歐盟執委會表示，化石燃料基礎建設還是需要一些投資，將花費100億歐元來進行十多項天然氣與液化天然氣計畫，多達20億歐元將用於石油計畫，主要對象為缺乏俄國以外供應源的中東歐內陸國家。

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