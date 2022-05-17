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台南市女議員罵男議員「臭俗辣+黑道」　二審仍判無罪理由曝

▲外號「黑雞」的市議員趙昆原（右），不滿市議員邱莉莉在臉書發表「投給雞=投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」怒告邱莉莉公然侮辱，台南高分院二審駁回上訴，維持邱女無罪確定，不得再上訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲趙昆原（右）怒告邱莉莉公然侮辱，台南高分院二審駁回上訴，維持邱女無罪確定，不得再上訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

邱莉莉因故與趙昆原結怨，2018年邱在臉書po文：「投給雞=投給黑幫、表面以民為主，背後魚肉鄉民、你的選票支持無黨等於支持黑幫、我被恐嚇過，雞是黑道」等言語，讓趙昆原怒告邱莉莉涉公然侮辱。2021年11月台南地院審結、判邱女無罪，趙昆原不服上訴二審，台南高分院合議庭於17日上午宣判，駁回上訴維持邱女無罪確定，不得再上訴。

邱、趙2人本為同事關係，2018年間，邱莉莉在服務處調解其舅舅和他人的土地糾紛時，對方竟表示「黑雞叫我來找你們，黑雞說可以」，邱莉莉一氣之下怒回「黑雞是什麼俗辣痞」。

事後趙昆原輾轉得知，打電話質疑邱莉莉為何罵他是「臭俗辣」，邱莉莉怒火未消，回嗆趙昆原「你不是臭俗辣嗎？」，2人因而結下樑子；儘管邱莉莉事後在議會大廳向趙昆原道歉，但不被趙昆原所接受，趙昆原認為邱莉莉對他大聲責罵羞辱。2018年台南市長選舉前，邱莉莉代表市長候選人黃偉哲出席政見發表會發表政見，卻被趙昆原當場詢問「聽說今天代表市長候選人來的人是未來議長候選人，我現在就要問議長候選人房屋稅是怎麼解釋？」，造成2人恩怨加深，結下的樑不但未解還越來越大。

2018年11月，邱莉莉在臉書上發表「投給雞=投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」、「您的選票支持無黨等於支持黑幫」、「我被恐嚇過，雞是黑道」，讓趙昆原看到後大為憤怒，對邱莉莉提起公然侮辱告訴。

邱莉莉應訊時向檢察官強調，她在臉書上所發表的相關言論，都是基於她在服務處的經驗與個人感受，而邱女的律師也幫其辯護，認為邱莉莉的言論為憲法釋字509號解釋範圍，是就公共利益或重要事件作個人評論或意見陳述，並非是要妨害名譽。

台南地院審理後指出，邱莉莉雖然在臉書貼文指出「投給雞=投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」、「您的選票支持無黨等於支持黑幫」、「我被恐嚇過，雞是黑道」，不過法官認為，從邱莉莉的言論觀察，可以看出邱莉莉是因為處理舅舅和他人的用地糾紛之經驗所為，並非有意攻擊趙昆原的人格，因此難認邱莉莉的言論逾越合理評論之範圍，判趙昆原敗訴，邱莉莉無罪。案經上訴二審，二審合議庭法官也採認一審見解，駁回上訴，維持一審對邱女之無罪判決。

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