「馬斯克」天天問暖+求婚　台南熟女暈船！50萬老本險泡湯

▲李姓女子誤認網路上認識的網友「馬斯克」是美國上市公司老闆，愛到昏了頭，要匯款新台幣50萬元給對方，幸遇警銀聯手阻詐，保住血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國特斯拉執行長「馬斯克」來騙愛！？台南一名40歲李姓女子，掉進詐騙集團「假交友真詐財」陷阱而不自知，誤認網路上認識的網友「馬斯克」是美國上市公司老闆，愛到昏了頭，要匯款新台幣50萬元給對方來台共築愛巢、牽手度一生，幸遇女行員識破詐騙技倆，及時通報警方前來攔阻，才保住血汗錢。

16日下午4時許，李女前往中西區民生路中國信託銀行臨櫃匯款，並表示該筆錢是要匯款給男網友辦理結婚證照費用，銀行行員驚覺有異，隨即通報警二分局民權派出所長郭若萱、警員蔡佳憲到場關心，成功攔阻李女遭詐騙。

李女向警方表示，去年她在網路上認識一名自稱美國上市公司老闆的男網友，後續兩人加LINE，對方幾乎天天與她聊天，噓寒問暖，培養感情，互動近6個月後，讓她陷入戀愛的錯覺，該男網友向李女謊稱想要與李女長相廝守，欲來台與其結婚並辦理婚禮，要求李女先匯款至其提供之帳戶，李女不疑有他，16日至銀行欲臨櫃匯款新台幣50萬元至其提供的帳戶。

李女誤信網友瞎編的愛情美夢，以為在網路遇見願與其共度一生的情人，急到銀行匯款，幸好在匯款當下經警方分析苦勸，才恍然大悟其實是遇到了網路愛情詐騙。

警二分局表示，網路交友須謹慎小心，我們永遠不知道螢幕另一端的真實身分是什麼，千萬不要被不肖網友花言巧語說詞沖昏了頭，以免傷財又傷心，若遇到疑似詐騙情形，應立即撥打反詐騙專線165或110， 尋求協助查證，以避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失。

警方也感嘆，積極提供詐騙的相關資訊案例，無非是要提醒民眾，即使政府部門及社會各界再怎麼努力宣導，但詐騙集團利用各種結合時事的詐騙手法，仍能讓人眩惑上當，掉入謊言陷阱，顯見民眾防騙意識亟待加強，唯有不斷地宣導、提醒「天下沒有白吃的午餐」的觀念，更要摒除「色」及「貪」念等錯誤想法，以遠離詐騙陷阱。

據了解，本案李女深信陷入熱戀的網友對象是美國特斯拉執行長「馬斯克」，這是而易見的情況，但為何當事人還會誤信，可見詐騙集團的手法善於操控「人心」，才會各式詐騙出不窮。