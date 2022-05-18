「肯德基不賣蛋撻，麥當勞不賣薯條」　醫急問：這裡還賣便當嗎？

記者邱晟軒／綜合報導

本周可謂速食愛好者的末日！繼多家麥當勞門市公告「薯條缺貨」之後，速食連鎖店龍頭肯德基今天（18日）也在官方臉書拋出震撼彈，聲明「不賣蛋撻」，消息曝光後立刻引起網友熱烈討論。針對速食餐廳一連串震撼消息，重症名醫陳志金驚問「台鐵便當還有賣吧？」

陳志金醫師今天在個人臉書發文表示，「本日最震驚！麥當勞不賣薯條，肯德基不賣蛋撻，台鐵便當還有賣吧？」

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▲震撼彈！肯德基宣布正式與蛋撻劃分界線 。（圖／翻攝肯德基官方粉絲團）

貼文曝光後，立刻掀起一票網友共鳴，「真的是最震撼的新聞」、「真的耶！震驚」、「反正台鐵也快沒有火車開了，不如直接改成便當專賣店吧」、「台鐵賣便當，不開火車」、「便當局本業不能廢」、「我的心情正如7-11不賣星冰樂時一般錯愕」、「不賣薯條已經很震驚了，還有不賣蛋撻？到底哪個部門要負責？」、「根本世界末日，慘無人道」。

還有不少網友留言接龍，「頂呱呱不賣呱呱包漢堡王不賣華堡」、「等一下換頂呱呱不賣呱呱包了」、「也許台鐵便當之後就不賣車票」、「摩斯漢堡沒有紅茶」、「富邦不賣防疫險」。

針對臉書公告「不賣蛋撻」，肯德基說明，將在5月23日舉行「年度革命性說明」，誓言「從此之後不再只是被蛋撻耽誤！」還強調此舉預期將引發市場重大矚目。不過業者不願再透露任何細節，詳細內容將於5月23日肯德基品牌說明會中佈達，屆時肯德基官方FB也會同步釋出資訊。

▼名醫崩潰發文！（圖／翻攝Icu醫生陳志金臉書）