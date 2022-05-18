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台鐵海端站軌道施工2死1重傷　維修車司機、瞭望員等3人被起訴

▲去年台鐵海端站2死1傷工安意外3人遭檢方起訴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲去年台鐵海端站2死1傷工安意外，3人遭檢方起訴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東海端火車站去年2月23日，有3名工人正在鐵軌上進行施工作業，卻突然遭到一列火車工程車撞飛，其中2名工人送醫搶救不治，1人重傷。台東地檢署日前偵查終結，電力維修車陳姓實習員、鍾姓指導員及王姓瞭望員被依過失致死罪嫌提起公訴。

檢方日前偵查終結，起訴書指出，去年2月23日台鐵進行電力維修車司機員實車操作訓練課程，上午7點55分陳實習員駕駛8742車次電力維修車自花蓮玉里站出發由北往南行駛前往台東火車站，鍾隨車擔任陳的指導員。

同日上午7點16分，台東工務池上工務分駐所池上道班，進行海端站路線養護工作，養護工作期間，由道班王姓員工擔任該養護作業瞭望員，負責監控鐵道上行駛列車動向。電力維修車於上午8點32分行經海端站時，撞擊仍在鐵軌路線上工作的潘姓、劉姓及王姓等3名道班員工，造成潘、劉死亡，王則重傷。

起訴書指出，該段前後兩端設有40公里慢行號誌機及延伸800公尺，每200公尺處設有慢行預告號誌機及慢行預告標，電力維修車司機員未依規定減速降速至40公里 ，也沒注意前方軌道有工人，以80公里行駛。

另王姓瞭望員因趕做前開保修養護工作，未進行瞭望注意工作，無法知悉電力維修車迫近，未能即時通知潘、劉等人離開鐵軌路線躲避，致電力維修車因此煞車不及，撞擊道班員工。

檢方日前偵查終結，對電力維修車陳姓實習員、鍾姓指導員及王姓瞭望員被依過失致死罪嫌提起公訴。

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