士林「尻槍狂徒」抓到了！夜歸正妹PO網曝尾隨過程...崩潰報警

▲士林區平北路7段驚傳夜歸女子遭尾隨男子甚至邊打手槍，警經查鎖定33歲高姓男子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

終於抓到人！本月8日一名女網友於臉書社團《我是社子人》發文指出，凌晨走路返家，途中遇見全身黑衣變態男子，躲在地藏禪寺附近的工廠門口打手槍，甚至一路尾隨她，經大聲喝斥，男子才落荒而逃。警方擴大調閱監視器，經比對特徵，鎖定1名33歲高姓男子，11日通知高男到案說明，高男則坦承不諱，全案依公然猥亵罪函送士林地檢署偵辦。

▼女網友害怕的描述遭尾隨過程。（圖／翻攝自Facebook／我是社子人）

陳姓女網友發文表示，8日凌晨走路回家，遇到戴黑帽、黑口罩、全身黑衣黑褲的變態男子躲在地藏禪寺附近的工廠門口邊打手槍，快走到福安國中才發現男子一路尾隨她，甚至一邊打手槍，男子看見女網友發現他，便越走越快，越來越靠近她，女網友也立即打電話報警，並警告他不准再走過來，男子後來放慢腳步走進福安國中旁邊的巷子。

警方受理報案後，立即成立專案小組全力查緝，經擴大調閱案發現場周邊監視器影像，並以歹徒特徵縝密查訪，經日以繼夜、抽絲剝繭，甚至偵辦一度遭遇瓶頸，所幸在11日2時許鎖定33歲高姓男子涉有重嫌，同時通知他到案。

高姓男子到案，對於遭女網友指控的所有猥褻行為，均坦承不諱，警詢後依公然猥亵罪函送士林地檢署偵辦並提性騷申訴。