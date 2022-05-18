LIVE／傳本土確診數飆至8萬人　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

指揮中心修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，今天（18）開始65歲(含)以上民眾，無論是否為居家隔離/檢疫或自主防疫對象，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診。傳今天染疫人數驟增，突破8萬例，最新疫情變化與防疫措施待指揮官陳時中下午記者會說明。

指揮中心表示，65歲(含)以上民眾以家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後，可攜帶檢測卡匣/檢測片就近至醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認，屬於居家隔離/居家檢疫/自主防疫之長者仍可委請親友協助前往醫療院所或採遠距方式辦理；或透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認。經醫師確認，且達成醫病共識後，由評估確認醫師或其所屬醫事機構進行健保IC卡上傳通報或至法定傳染病通報系統進行通報，將由系統自動研判確診。

指揮中心進一步說明，確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可前往社區採篩檢站或鄰近社區採檢院所，再次進行PCR採檢確認。

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▲中央流行疫情指揮中心揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）