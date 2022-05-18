家人確診！妹子怕爆「躲男友家避難」　他嗆低級：我爸都70歲了

▲弟弟的女友暫住原PO家。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

「我弟的女朋友很低級！」這名網友發文表示，弟弟的女友因為家人確診而住到他家來，但是他爸已經70歲了，萬一對方確診豈不是「牽拖我們全家」？貼文曝光後，底下網友風向一面倒，大多認為弟弟的問題也很大。

這名網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」上貼文，提到弟弟的女友最近住進他們家，原因是對方家人確診，所以才會「跑來我家避難，放你爸媽跟姊姊陪同確診妹在家」。對此，他實在無法理解，不待在自己家是怎麼回事？萬一對方確診，「還要牽拖我們全家！我爸都70歲了。」

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原PO接著表示，他們與弟弟女友根本不熟，「認識不到半年就隨便住進別人家」，這樣的舉動也太讓人困擾，如果真不想和確診家人同住，應該自己去外面租房子，都30歲了還這麼不會想！

▲原PO跟弟弟女友不熟。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文曝光後，底下網友大多認為原PO弟弟、家人的問題也很大，「問題是你弟」、「你弟問題也很大」、「跟你弟溝通」、「重點在於『你弟』吧？不敢跟女方說，大可跟自己家人（弟弟）說，不然叫他們搬出去也可以」、「你弟也很奇怪，幹嘛讓她住」、「問題是你家人，說不很難嗎？她能硬闖嗎」。

此外，也有些網友回應，「一些人同居都沒想到家人的感受，就很自私」、「家裡有老人還這樣搞，白目到不行啊」、「直接把她轟出去，開哪門子玩笑」。還有網友表示，「不會啊，如果得知她家的人確診，我也會說你篩檢沒事就來我家避難；如果是我家有人確診，我也會說你先不要來」。