放寬政策圖利保險公司？　鄭運鵬：確診增加「偏向被保險人」

本土疫情嚴峻,確診數屢創新高,近日的快篩之亂更讓民怨四起。國民黨立委鄭麗文批評,蔡英文政府不知人間疾苦,過去沾沾自喜自己曾經的防疫成績,還說出「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」,如今美國CDC都提升台灣為高風險旅遊警示,「確定不是Taiwan Need Help?」