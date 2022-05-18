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放寬政策圖利保險公司？　鄭運鵬：確診增加「偏向被保險人」

▲▼立法院 民進黨團記者會 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

防疫保單之亂延燒，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬18日透過臉書表示，很多人批評指揮中心提出逐步放寬政策，是圖利保險公司，不過，他認為台灣若現在還要求隔離14天是「自欺欺人」，且若理賠人數大量增加「是偏向被保險人」，並直指每一張保單如果有糾紛，最後還有司法途徑。

鄭運鵬說，這幾天很多人批評指揮中心的逐步放寬政策是圖利保險公司，不過，「已經簽約的保單，不管是不是防疫保單都應該照合約來，這個部分沒有爭議，每一張保單如果有糾紛，最後還有司法途徑」，他認同政府不能為了單方面的利益而故意去改變防疫政策，但是，如果台灣總有一天要走向和病毒共存，才能和世界同步，總有一天指揮中心會逐步放寬的。

鄭運鵬說，指揮中心放寬條件有兩點，一是疫苗接種達到一定比例，二是社區感染狀況無法回頭，前者政府主動的接種作為已經滿足這個條件，後者台灣已經必須被動接受這個現實，還好疫苗接種已經達到相當比例。

鄭運鵬主張，今年開始逐步放寬，本來就是主動被動條件下的應該開始的政策路徑，尤其從這波疫情開始，如果還要求隔離14天，他認為是自欺欺人的做法。

鄭運鵬表示，指揮中心只能選擇，像中國一樣繼續嚴格管制，讓感染人數不會快速增加，保險公司也不用大量理賠，或者逐步放寬，壓低中重症和病逝比例，但是會造成確診人數大量增加，同時導致可以申請理賠的人數大量增加，「相當程度上反而指揮中心是偏向被保險人」。

鄭運鵬表示，既然確診人數增加是逐步放寬的結果，防疫政策就會從「14+0」、「7+7」、「3+4」、「0+7」逐步過度，當然在保單的理賠條件上，就會隨著不同政策時間點而有所不同，這樣怎麼有圖利保險公司的疑慮？還是大家認為指揮中心有「有點放寬又不太放寬」的中間政策？他說，指揮中心沒有跨越多重宇宙的能力，只能往一條路走，台灣不可能永遠清零，請大家多多思考分析。

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