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10億董娘淪低收！老公為小三揍她逼裸離　見證人竟稱：我沒簽名

蔡女控訴，自己長期壟罩在丈夫家暴的陰影中，就連離婚協議書，都是在丈夫威逼下簽的。（圖／本刊繪圖組）

▲蔡女控訴，自己長期壟罩在丈夫家暴的陰影中，就連離婚協議書，都是在丈夫威逼下簽的。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

一名蔡姓女董（67歲）曾因銷售發熱衣布料大發利市，婚後協助陳姓丈夫經營「福貿行纖維公司」，但老公卻為了小三用暴力方式逼迫她簽下「空白」離婚協議書，最後蔡女的公司股份、房產及財產全被奪走，害她從資產數億元的紡織女強人淪為低收入戶。

蔡女1978年創立了「貝斯特童裝」公司，並研發出發熱衣及隔熱衣布料，締造外銷佳績，婚後則把自己的公司收掉，全力協助經營老公的公司，沒想到卻長期遭受家暴，最後還被逼著離婚。「他用暴力的手段毆打我、恐嚇我，那天他拿了空白的離婚協議書要我簽，我不敢不簽。」蔡女說。

蔡女和老公共同經營的福貿行纖維公司創立於1976年，資本額600萬元，經營項目是絲織、麻織、棉織、毛織品批發及進出口，由於蔡女退出經營，公司營運狀況不佳，沒過多久蔡女前夫則將公司轉手他人。

蔡女在婚後協助丈夫共同經營位於北投區的福貿行纖維公司。（圖／翻攝Googlemap）

▲蔡女在婚後協助丈夫共同經營位於北投區的福貿行纖維公司。

1998年7月，蔡女與陳男的婚姻因為小三陷入冰點，蔡女控訴，陳男為了要快點將小三娶進門，竟用暴力手段逼迫她簽離婚協議書，「他那天威脅要打我，甚至還說『妳不簽名，我就讓妳活不下去。』我怕他真的對我不利，所以只好簽名。」蔡女控訴。

「當時他（陳男）要我簽的是一張全部空白的離婚協議書，上面那些條件都是他後來自己寫的。」蔡女表示，根據該張協議書的內容，「蔡女須將福貿行紡織所有股份贈與陳男」、「民生東路上2棟房屋連同土地須贈與陳男」、「2個兒子監護權皆屬陳男所有」。

不僅如此，今年母親節蔡女竟收到令她心碎的「大禮」。蔡女近年因為身體欠佳無法工作，希望如今已經超過30歲的2個兒子能略盡撫養義務，起碼讓她有飯吃，但兒子卻先一步對她提出「免除扶養義務」聲請，並稱自己自幼以來便和蔡女沒有聯絡，因此沒有撫養她的義務，讓蔡女相當心痛，「我在離家的時候還留下了2億多元的現金，他們吃我的住我的，現在我卻落得這個下場。」

為了拿回自己打拼一輩子的資產，蔡女對前夫提出「確認離婚無效」之訴。（圖／讀者提供）

▲為了拿回自己打拼一輩子的資產，蔡女對前夫提出「確認離婚無效」之訴。

而蔡女與陳男離婚多年後，蔡女為了取回自己被騙走的房產，因此對丈夫提告「確認離婚無效」之訴，在法院審理過程中竟赫然發現，除了當時她遭脅迫以不平等的條件離婚外，離婚協議書上列名的見證人，她不但完全不認識，同時見證人根本不曾在協議書上簽過名，顯見這個離婚從頭到尾都是一場騙局。

對此，本刊致電蔡女的陳姓前夫，他表示一切都在訴訟當中，且當年雙方離婚時都有見證人在場，他也否認自己曾對蔡女家暴。

本刊同時致電蔡女弟弟，但他電話已經更改，本刊循線致電蔡女弟弟的委任律師事務所，並將求證問題告知，但至截稿前並未獲得回應。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，家暴防治專線113

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