　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10億董娘淪低收！老公為小三逼裸離　回娘家還被親弟踢出門

蔡姓女董原本是獨霸發熱衣布料市場的女王，卻慘被家人踢出家門，淪為低收入戶。（圖／本刊繪圖組）

▲蔡姓女董原本是獨霸發熱衣布料市場的女王，卻慘被家人踢出家門，淪為低收入戶。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

1970年代台灣紡織業蓬勃發展，量多而質精的布料外銷各國，在出口貿易上締造輝煌佳績，布料商人成了台灣經濟邁向璀璨的鑰匙，本刊卻接獲一名以銷售「發熱衣」、「隔熱衣」布料發跡的女董座投訴，自己當年曾締造一年外銷近10億元的佳績，如今卻因「老公逼離婚、親弟霸房產」以致無家可歸，淪為低收入戶。

蔡姓女董（67歲）原是發熱衣布料市場的女王，如今卻窩在月租8500元的6坪小套房，靠著每月13000元的低收入補助過活，她臉上已經沒有當年縱橫商場的意氣風發，只剩下遍體鱗傷空洞的雙眸，講起自己近年的遭遇，語氣帶著滿滿的委屈與不甘。

「我現在不但要煩惱三餐，還要擔心下個月房租怎麼來。」蔡女表示，自己從16歲開始打工養家，畢業後搭上紡織業熱潮，累積了不少財富，除了供養娘家之外，還幫陳姓丈夫經營紡織公司，但卻被丈夫背叛離婚，所有資產都被老公騙走，淨身出戶搬回老家，又被弟弟趕出家門。

蔡女究竟為何會從紡織業女王淪落成低收入戶？本刊調查，就學期間蔡女邊在台北商專學商，邊在訂製服飾店裡學習服裝製作手藝，學校畢業之後便投身紡織業，除了設計童裝、成衣之外也著手開發特殊布料，才年僅21歲的她就成了業界炙手可熱的新星。

蔡女控訴，丈夫為了小三脅迫她離婚，除了要她交出公司股份外，還將她的房產拿走。（圖／黃鵬杰攝）

▲蔡女控訴，丈夫為了小三脅迫她離婚，除了要她交出公司股份外，還將她的房產拿走。

1978年，蔡女離開老東家成立「貝斯特童裝」公司，除了童裝、運動服之外，她也研發出發熱衣、隔熱衣布料，並以出口為主，賣往香港、日本、韓國等地，平均一季銷售額近2億元，每年荷包都賺飽飽，那時她結識了原以為可以攜手一生的丈夫，豈料卻將她推入萬丈深淵。

「我們是在工作場合認識的，當時我覺得他（蔡女丈夫）很誠懇，工作上又常一起配合，所以就越走越近，沒想到他為了要和外面的女人結婚，用暴力逼我簽下空白的離婚協議書，奪走我的所有資產。」蔡女回想起與陳姓丈夫的相識過程，眼眶中盈滿憤恨的淚光。

據了解，1998年7月蔡女和陳姓丈夫離婚，而2人共同經營的「福貿行纖維」公司股份、2個兒子、台北市民生東路的2間房子都歸陳男所有，蔡女就連放在家裡的2億多元現金也沒帶走，淨身出戶回到老家，丟了工作的她，原以為可以在家人的支持下重新站起來，但連年低迷的經濟卻沒給她這個機會。

蔡女說「我回到當年借名登記在弟弟名下的老家住之後，在那邊開了一間賣成衣和布料的小店面，希望慢慢站起來，就算跌倒了，至少不會沒有地方住，但是弟弟不但盜領我給媽媽的錢拿去買房，甚至還把我從老家趕出去。」

蔡女表示，當時丈夫拿著空白的離婚協議書要她簽名，她並沒有看到任何協議。（圖／讀者提供）

▲蔡女表示，當時丈夫拿著空白的離婚協議書要她簽名，她並沒有看到任何協議。

被逼到走投無路的蔡女，除了對前夫提出「確認離婚無效訴訟」，希望能將自己努力一輩子累積的資產拿回來，也和弟弟對簿公堂，要爭取自己合法居住在老家的權利。

對此，本刊致電蔡女的陳姓前夫，他表示一切都在訴訟當中，且當年雙方離婚時都有見證人在場，他也否認自己曾對蔡女家暴。

本刊同時致電蔡女弟弟，但他電話已經更改，本刊循線致電蔡女弟弟的委任律師事務所，並將求證問題告知，但至截稿前並未獲得回應。

延伸閱讀
女董淪低收戶2／紡織董娘遭家暴逼離婚　見證人竟稱「我沒簽名」
災難會考1／躲病毒大賽？98%國三生不敢到校上課　家長憂「愈晚確診愈倒楣」
情牽四年1／因《營業中》人氣破表　鬼鬼被爆與禾浩辰情散

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
台灣首府大學全面停辦　校長「忍痛處置」：不得不的決定
今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝
快訊／台南「吸金超跑男」老家遭私刑　霰彈槍射門曝光新名車
華爾街：東航失事班機黑盒子紀錄　顯示「人為刻意」釀飛機墜毀
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柬埔寨黑道救「台青」直擊　肖想高薪反被囚虐！竟是白狼成功營救

10億董娘淪低收！老公為小三逼裸離　回娘家還被親弟踢出門

快訊／台南「吸金超跑男」老家遭私刑　霰彈槍射門曝光新名車

五股油罐車左轉「右轉燈卻亮起」　對向2機車閃不及慘撞

竹科已婚男騙女同事上床！偷拍私密過程　她見片崩潰：以後沒愛愛了

烏來「3m巨石」眼前掉落封路！張震嶽驚悚受困：真的很誇張

空軍飛彈舊營區36公斤電纜線遭竊　金山警連2天現逮3賊

獨／酒駕學不乖！高雄男脫銬落跑　16天後再犯拒捕「特殊待遇」曝

再一個月就畢業！男大生騎百萬重機自撞電桿　倒地噴血慘死

噁爛！店門前驚見滿地強力膠　老闆暴氣：都什麼年代了

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

柬埔寨黑道救「台青」直擊　肖想高薪反被囚虐！竟是白狼成功營救

10億董娘淪低收！老公為小三逼裸離　回娘家還被親弟踢出門

快訊／台南「吸金超跑男」老家遭私刑　霰彈槍射門曝光新名車

五股油罐車左轉「右轉燈卻亮起」　對向2機車閃不及慘撞

竹科已婚男騙女同事上床！偷拍私密過程　她見片崩潰：以後沒愛愛了

烏來「3m巨石」眼前掉落封路！張震嶽驚悚受困：真的很誇張

空軍飛彈舊營區36公斤電纜線遭竊　金山警連2天現逮3賊

獨／酒駕學不乖！高雄男脫銬落跑　16天後再犯拒捕「特殊待遇」曝

再一個月就畢業！男大生騎百萬重機自撞電桿　倒地噴血慘死

噁爛！店門前驚見滿地強力膠　老闆暴氣：都什麼年代了

柬埔寨黑道救「台青」直擊　肖想高薪反被囚虐！竟是白狼成功營救

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！　《營業中》錄影「不見顏佑庭」

俄烏戰爭擴大成原物料與糧食戰爭　海岬型船6月期貨日租將漲破4萬美元

「地雷最多星座」Top 3 ！　第一名嘴上說沒事，其實準備要爆炸

10億董娘淪低收！老公為小三逼裸離　回娘家還被親弟踢出門

金管會喊自選3+4防疫險要賠　高嘉瑜曝話只說一半：搶藥之亂將至

Omicron還有「表妹」！　很恰嗎？醫給答案

具俊曄首次公開曬照甜喊「熙媛啊～」　承諾返台前完成1事…韓網暴動

蝦皮創辦人損失5千億身家　跌出全球500大富豪

泰國公開賽燃戰火　台灣一姐戴資穎今早上陣拚本季首冠

駕駛無故猛按喇叭＋逼車　開窗飆「X北」騎士傻眼

社會熱門新聞

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

竹科已婚男騙女同事上床　還偷拍影片

男大生騎百萬重機自撞亡　再一個月就畢業

烏來3m巨石崩塌！張震嶽目擊受困

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

男大生兼2差送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩

油罐車左轉「亮起右轉燈」　對向機車閃不及慘撞

快訊／台3線重機騎士自撞電桿　頭部重創慘死

妻肚子凸起辯吃胖　尪一見戶口秒崩潰

空軍飛彈舊營區電纜線遭竊　警連2天現逮3賊

乘客更改地點「等上級指示」　運將開到警所破詐騙

獨／「洗衣粉哥」被尋獲　疑迷路失溫送命

未成年共犯「警局比YA」PO網　恐成「無悔意」證據

應徵特助慘淪性玩偶　出差壓床淫喊：妳是我的

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

Toyz衝九份「淘到真黃金」：發了

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

IU為「台灣阿北」下台：哇太感動

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

護理師快篩會醫療崩盤　陳時中1句話讓工會氣炸：講幹話

王婉霏健身前「肥胖大媽照」曝光！被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

確診喉嚨痛爆！有「4症狀該吃什麼」營養師一圖秒解

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面