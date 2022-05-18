10億董娘淪低收！老公為小三逼裸離　回娘家還被親弟踢出門

▲蔡姓女董原本是獨霸發熱衣布料市場的女王，卻慘被家人踢出家門，淪為低收入戶。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

1970年代台灣紡織業蓬勃發展，量多而質精的布料外銷各國，在出口貿易上締造輝煌佳績，布料商人成了台灣經濟邁向璀璨的鑰匙，本刊卻接獲一名以銷售「發熱衣」、「隔熱衣」布料發跡的女董座投訴，自己當年曾締造一年外銷近10億元的佳績，如今卻因「老公逼離婚、親弟霸房產」以致無家可歸，淪為低收入戶。

蔡姓女董（67歲）原是發熱衣布料市場的女王，如今卻窩在月租8500元的6坪小套房，靠著每月13000元的低收入補助過活，她臉上已經沒有當年縱橫商場的意氣風發，只剩下遍體鱗傷空洞的雙眸，講起自己近年的遭遇，語氣帶著滿滿的委屈與不甘。

「我現在不但要煩惱三餐，還要擔心下個月房租怎麼來。」蔡女表示，自己從16歲開始打工養家，畢業後搭上紡織業熱潮，累積了不少財富，除了供養娘家之外，還幫陳姓丈夫經營紡織公司，但卻被丈夫背叛離婚，所有資產都被老公騙走，淨身出戶搬回老家，又被弟弟趕出家門。

蔡女究竟為何會從紡織業女王淪落成低收入戶？本刊調查，就學期間蔡女邊在台北商專學商，邊在訂製服飾店裡學習服裝製作手藝，學校畢業之後便投身紡織業，除了設計童裝、成衣之外也著手開發特殊布料，才年僅21歲的她就成了業界炙手可熱的新星。

▲蔡女控訴，丈夫為了小三脅迫她離婚，除了要她交出公司股份外，還將她的房產拿走。

1978年，蔡女離開老東家成立「貝斯特童裝」公司，除了童裝、運動服之外，她也研發出發熱衣、隔熱衣布料，並以出口為主，賣往香港、日本、韓國等地，平均一季銷售額近2億元，每年荷包都賺飽飽，那時她結識了原以為可以攜手一生的丈夫，豈料卻將她推入萬丈深淵。

「我們是在工作場合認識的，當時我覺得他（蔡女丈夫）很誠懇，工作上又常一起配合，所以就越走越近，沒想到他為了要和外面的女人結婚，用暴力逼我簽下空白的離婚協議書，奪走我的所有資產。」蔡女回想起與陳姓丈夫的相識過程，眼眶中盈滿憤恨的淚光。

據了解，1998年7月蔡女和陳姓丈夫離婚，而2人共同經營的「福貿行纖維」公司股份、2個兒子、台北市民生東路的2間房子都歸陳男所有，蔡女就連放在家裡的2億多元現金也沒帶走，淨身出戶回到老家，丟了工作的她，原以為可以在家人的支持下重新站起來，但連年低迷的經濟卻沒給她這個機會。

蔡女說「我回到當年借名登記在弟弟名下的老家住之後，在那邊開了一間賣成衣和布料的小店面，希望慢慢站起來，就算跌倒了，至少不會沒有地方住，但是弟弟不但盜領我給媽媽的錢拿去買房，甚至還把我從老家趕出去。」

▲蔡女表示，當時丈夫拿著空白的離婚協議書要她簽名，她並沒有看到任何協議。

被逼到走投無路的蔡女，除了對前夫提出「確認離婚無效訴訟」，希望能將自己努力一輩子累積的資產拿回來，也和弟弟對簿公堂，要爭取自己合法居住在老家的權利。

對此，本刊致電蔡女的陳姓前夫，他表示一切都在訴訟當中，且當年雙方離婚時都有見證人在場，他也否認自己曾對蔡女家暴。

本刊同時致電蔡女弟弟，但他電話已經更改，本刊循線致電蔡女弟弟的委任律師事務所，並將求證問題告知，但至截稿前並未獲得回應。

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