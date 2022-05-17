開車偶遇東北虎竄出！　駕駛狂踩油門「騎車肯定被拍死」

記者任以芳／綜合報導

大陸吉林延邊上週在金倉林場附近，有民眾「近距離」和大老虎對視，還拍下珍貴影片。結果，同一個路段昨16日路邊樹林突然竄出一隻老虎突然追趕路過車輛，嚇得司機猛踩油門加速離開，但不確定是否為同一隻老虎所為。

綜合陸媒報導，大約一週以前，吉林延邊開車族經過附近區域，發現一隻大老虎淡定的坐在路邊，男子還停下車與老虎「近距離」對視，並且拍下珍貴鏡頭，大老虎也沒搭理，待了一下往樹林走進去。

▲ 吉林延邊東北虎國家公園昨16日又出現大老虎竄出 。（圖／翻攝 燃新聞）

沒想到一週後，又有大老虎出現了！大陸張先生昨16日拍攝的影片顯示，剛開始是汽車在野外行駛，兩側是茂密的樹林，車子不斷加速，因為比較遠，剛開始車上的人看不清楚，後來發現狂喊「老虎，老虎！」。

張先生說，「我們踩著油門就往前跑，車子經過時老虎忽然從林中躥出，速度真的很快，還好我的車子加速也比較快。那頭老虎看上去比動物園裏的大得多，如果是騎摩托車，可能一下子就被老虎按那兒了。」

事後他開車折返途中，看到兩位居民在附近散步，立刻給對方看影片，提醒趕快離開。之後，張先生熱心上傳影片提醒，「大家互相通知一下，汪清金倉到六道之間路段有老虎出沒，千萬小心。」

針對上述「老虎奇遇記」，當地六道派出所稱，「確實上周在附近曾發現一只老虎，已經向老百姓提醒」；當地人也說，「以前老虎比較少見，近幾年隨著當地環境的改善，不斷有聽說居民遇見老虎的事情。」

據了解，去年年底還有人遇到「攔路虎」，駕駛在雪地裡大喊，「我是本地人，讓個道。」大老虎真的默默走開了。

原來駕駛行經地方是為東北虎豹國家公園，近年當地環境保護較好，加上周邊食物較豐富，也難怪老虎出現的概率提高不少。