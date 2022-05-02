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內裝接近自強號！體驗「類火車」1小時他驚呆　開箱文全場笑歪

▲台東監理站協助「類火車」疏運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲勞動節當天，交通部以「類火車」應變。（圖／記者楊漢聲翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（1日）是勞動節，台鐵表定列車全面停駛，交通部以「類火車」應變。就有網友好奇跑去試搭，來了一趟1小時的類火車之旅，之後曝光心得文，從購票細節、內裝到路況鉅細無遺，話題吸引眾多網友參與討論，紛紛直笑，「被你說的也想試試了」、「這個開箱文真的很認真。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「一小時的類火車之旅」，說他閒著閒著跑去坐類火車，路線是0971從豐原到三義，他則是搭到后里。首先是要購票，因為台鐵官網有寫要至站內購票，他就比著類火車跟售票員說「我要搭那個」，結果售票員才告知，其實可以刷悠遊卡就好。不過，在原PO堅持下，拿到了一張印有「全票」、「區間」等字樣的車票。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO拿到車票，準備來趟「類火車」之旅。（圖／翻攝自PTT）

接著，他將「類火車」拿來與火車相比，首先是乘車處，「在車站前的一般道路上，相比火車要搭手扶梯上下，比較方便一點」，還不用擔心有人失足落軌等問題。而刷卡、候車區都有站務員在，也貼有時刻表、其他替代路線圖。

實際上車後，他開始比較內裝，「跟區間車不太一樣，椅子垂直於車體，而不是平行，比較接近自強號等對號座車」，而走道空間相對區間車較狹窄，也沒有博愛座，「而車子會搖晃、椅子會發出聲音這點，跟平常的自強號蠻像的，不愧是類火車。」另外，冷氣出風口可以自己調，車上還有電視跟麥克風，讓他覺得很「驚喜」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO曝光內裝，「比較接近自強號等對號座車」。（圖／翻攝自PTT）

至於路況的部分，一路上都走走停停，但有一點令他搖頭，「需要等紅燈，算是類火車相對火車的劣勢之處，而且軌道彎曲程度較大，會有大角度的左右轉跟上下坡。」另外，他猜測類火車還有個缺點，「因為要跟其他自小客車共用軌道，有機會塞車、加重誤點，幸好我這班很順暢，最後只有誤點兩分鐘。」

不過，原PO提及一個優點，則是搭火車有時手機會沒訊號，但類火車一路上訊號都很棒。最後進站時，他相當訝異一件事，「進到后里車站是從後方的停車場過去，居然開上人行道……」

而原本預計要再搭一次，因為看到站務員都同個人，還很熱情的歡迎他們拍照、指引出口方向，「恥力不夠我們走出站再買票回來搭，就走出去搭后里往豐原的公車了，結束一趟有趣的小旅程。」

看到有人一本正經地開箱客運，讓全場都笑噴，原PO還在留言處補充，「補充個缺點，類火車開了20分鐘，是本來火車的四倍。」見到有人問能不能訂鐵路便當，他還建議可以去某超商買奮起湖便當，應該就可以算是類火車便當。

貼文一出，眾人都直呼超鬧，不少網友還跟著原PO起鬨，「有電視！大升級 XD」、「有電視的火車欸！這算商務客艙嗎」、「以後不要弄什麼區間接駁車了，通通改類火車，質感還比較高」、「客運有搭過，不過沒搭過類火車，感謝」、「好棒哦！類火車上可以唱卡摸妹嗎」、「類火車有沒有分車種？類自強、類區間、類普悠瑪」、「以前曾經搭過類火車耶！」

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