柯怡如／投資還是詐欺？不要傻傻分不清

▲詐欺的案件也隨著投資種類的多元呈現倍數成長。（圖／視覺中國CFP）

我國經濟在美中貿易戰、金融市場波動、國際政經情勢不穩等影響下，加速景氣下墜，並且在股匯市波動的情形下，民眾不願自己的資產因景氣不佳而縮水，開始尋覓不同的投資管道。因此，詐欺的案件也隨著投資種類的多元呈現倍數成長。

司法實務上常見的投資詐欺案類型，募集資金的一方往往透過專業術語的包裝、強調投資報酬率高，再加上有名人現身說法等方式向投資人宣傳，使投資人相信投資標的確實有所本而投入資金。過了一段時間之後，對方藉故拖延發放獲利，甚至斷絕聯繫管道，投資人這才恍然大悟發現遭到詐騙。

投資詐欺案件，除非法吸金的案件會另外被法律評價為違反《銀行法》外，多數仍是回歸到詐欺罪之追訴。而《刑法》的詐欺罪能否告成，就要看手上的證據有多少。

詐欺罪的成立，除了行為人主觀上有「不法所有意圖」，客觀上「施行詐術」，使被害人因詐術而「陷於錯誤」，進而交付金錢，才能成立詐欺罪。也就是說，投資人要提出證據，證明對方一開始就想騙，而且還用了一些欺騙、說謊、隱匿的手段，讓投資人因為被欺瞞而做出錯誤的判斷，才能成立詐欺罪。

投資詐欺偵辦的困難點，往往在於證據的不足，尤其難以證明募集資金者施行詐術。其實施行詐術的證據往往出現在一開始說明會的說明資料、台上講者的宣傳內容或實證分享，甚至是一對一的談話過程，有可能是虛構的投資標的、杜撰的獲利資料，甚至是不實的經驗分享者，這些都是詐術的一環。

在通訊軟體發達的現在，甚至有可能是通訊軟體中片段的對話內容，但投資者往往僅留投資款匯入紀錄，卻沒有留存投資內容及投資決定的資料，察覺被騙時，對方的辦公室早已人去樓空，網頁停止更新，導致提告過程中未能舉證。

另一種常見的情形是，投資人只知道投入多少錢、何時可以開始配發利潤，但到底投資了什麼卻完全沒有概念。如果投資標的、配發利潤的帳戶又在境外，例如募集資金者以規避主管機關查緝為由，先說服投資人交付外幣，並稱獲利以外幣計算存於國外帳戶，投資後將配發一組帳戶密碼，可連結上網查看帳戶餘額等等，投資人察覺詐騙時，往往該網頁已關閉或未能連結到所謂的「帳戶」。究竟該網站是否確實連結國外帳戶、該組餘額是否即為真實金錢等已無從查證，沒有證據，自然難以透過法律主張自己的權益。

投資前請先停看聽。看：確認投資標的，至少要看得到投資的東西在哪裡、誰操作、怎麼操作等；聽：知道利潤從何而來，聽得懂要如何操作、怎麼計算利潤，如果對方忽略風險存在，甚至強調保證獲利，甚至來自於投資人向外招募的資金或單位數，可能已涉及非法吸金，記得把對方提供的資料、說明，以列印或錄影的方法留存下來，保護自己的法律權益。

最後則是停：投入資金前，請先上金融監督管理委員會及內政部警政署刑事警察局查詢，確認對方提供的投資標的有無涉及詐騙，投資標的所在區域可能面對的風險是否能夠承擔，相關的資料（對方說了什麼、做了什麼）是否已經整理好，想清楚再投資，避免財損，也保障自己的法律權益！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●柯怡如，台灣高等檢察署檢察官，台灣司法人權進步協會秘書長。以上言論不代表本公司立場。