俄軍排長「想回家」竟開槍射自己腿　大兵嚇壞打給媽：想退出部隊

▲親俄部隊軍人在烏克蘭馬力波（Mariupol）街道上站崗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏戰爭進行超過80天，據北約估計，約有4萬名俄羅斯士兵戰死、被俘、失蹤或遭關押。外媒報導，烏克蘭國防情報單位14日在臉書公布一段擷取的電話錄音，一名自稱20歲的俄兵向母親抱怨自己想退出部隊，許多俄國軍人一點也不想待在烏克蘭，他的排級長官為了提早回家，竟狠心朝著自己的腿開槍。

根據美媒「Insider」報導，烏克蘭國防部情報總局在臉書公布一段錄音顯示，一名自稱是20歲的俄兵在電話中告訴母親，戰爭不會很快結束，「我對這個烏克蘭一點也不感興趣，我需要回去退出。」他還透露，其他許多俄羅斯士兵也不想待在烏克蘭。

當母親問他，俄軍部隊中是否有鼓勵大家不要放棄的「愛國者」時，俄兵回答，「媽，我們連的二排長官為了離開這裡，一開始就拿槍射傷自己的腿！我們到底還要討論什麼？他是曾在車臣服役的人。」

▲烏克蘭軍方曝光音檔，有俄兵透露自己的上級寧願射傷自己，也不願繼續留在烏克蘭。圖為馬力波的親俄部隊軍人。（圖／路透）

母親接著又問，如果西方決定向俄國進一步推進，「那該由誰保衛俄羅斯？誰？告訴我！他們會殺了我們全部人，發生第4次世界大戰，俄羅斯會輸的！」聞言，他無奈向母親表示，「這樣的話，也許普丁就會三思而行。我們繼沒有彈藥，也沒有兵力，莫斯科也沒有下指令。」

俄兵兒子認為，衝突是由普丁入侵引起的，「沒有人向我們進攻。」但母親持續為普丁辯護指出，這不是入侵，而是向頓內茨克與盧甘斯克挺進。他又以自己的親身經驗回應母親稱，「我不知道，我們甚至沒有走近那裡。」

▲烏克蘭軍人在基輔將俄羅斯士兵屍體的裝載上列車冷藏車廂。（圖／路透）

英國《獨立報》表示，他們無法獨立證實這通電話的真實性，但過去多篇報導指出，俄國士兵表現出不願繼續留在烏克蘭作戰的傾向。其他外媒報導提到，有俄國軍人的妻子要老公刻意從坦克上摔下來，或是唆使別人毆打他的側身，讓一邊腎臟受損，就可以從醫院直接回家。另一名要求匿名的俄兵表示，有許多士兵拒絕再次被部署到烏克蘭，「我想回到家人身邊，而不是在棺材裡。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》