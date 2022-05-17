人夫偷吃10年生3子！死後保險金全歸小三　正宮抓包崩潰了

▲北市人妻發現丈夫死後保險金竟非歸她，一查才發現丈夫外遇還生3子，崩潰對小三提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

北市一名人夫與同事發生婚外情，時間長達10多年，甚至還生下3名子女，而正宮全被蒙在鼓裡。直到人夫因故死亡，但保險金受益人竟非正宮，正宮這才知道丈夫外遇，身心大受打擊，決定對小三提告求償。判決結果日前出爐，法官判小三須賠償正宮45萬元。

正宮提告主張，丈夫跟小三是同事關係，而小三明知到丈夫是有婦之夫，卻仍與他發生婚外情，且時間還長達10多年，2人甚至還生下3名子女，嚴重侵害了她的配偶權，因此決定對小三提告求償。

對此，小三承認與人夫的關係，但事發至今也已超過10年之久，依照民法第197條規定，正宮的損害賠償請求權早已消滅。再者，人夫也屬於共同侵權行為人，應負較高責任比例的責任，因此請求法官駁回正宮之訴。

法官審理時調查，發現人夫的保險受益人為小三及3名子女，死後保險金也全歸小三。另外，小三也經常寄送小卡、信件及電子郵件給人夫，內容多為表示愛意及思念，或感謝人夫給予生活費用等，再加上人夫與小三及3名子女友諸多親暱和照，明顯證明人夫與小三間確有不倫婚外情。

至於小三所述，2人的婚外情已經超過損害賠償請求權規定的10年時效，但法官卻發現，2人於2014年間仍有交往，而正宮是於2021年8月間提出訴訟，顯然沒有超過10年，法官因此不採信小三所訴，最終判她須賠償正宮45萬元。