0+7仍有機會領「隔離理賠金」　羅一鈞：可自選3+4或0+7

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官今宣布，明17日起放寬確診者同住家人打滿3劑疫苗快篩陰可0+7免隔離。讓不少有保防疫險的民眾抱怨領不到隔離理賠金。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，3+4隔離的選項還有，打三劑的新制選項也會標註選擇後不會收到居家隔離單。

指揮中心指揮官陳時中今下午宣布，0+7新制將在5/17起開始實施，且不溯及既往，在7天自主管理期間，只要是快篩陰性，就可出門上班、採買等，但不能外出聚餐，不能到人潮擁擠的地方。

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針對確診個案同住家人，只要完成3劑疫苗接種，可免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

新制政策一出，讓不少有保防疫保單的民眾抱怨「隔離理賠金沒了！」對此，羅一鈞說明，記者會中有提到會給民眾選項，打完3劑可以選3+4，不一定都是0+7，所以選項也會更改為「有接種加強劑打滿三劑，採自主防疫」，也會標註勾選後不會收到居家隔離單。因此有保防疫保單的民眾仍有機會領到補償金。