　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

0+7仍有機會領「隔離理賠金」　羅一鈞：可自選3+4或0+7

▲▼指揮中心4/26記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官今宣布，明17日起放寬確診者同住家人打滿3劑疫苗快篩陰可0+7免隔離。讓不少有保防疫險的民眾抱怨領不到隔離理賠金。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，3+4隔離的選項還有，打三劑的新制選項也會標註選擇後不會收到居家隔離單。

指揮中心指揮官陳時中今下午宣布，0+7新制將在5/17起開始實施，且不溯及既往，在7天自主管理期間，只要是快篩陰性，就可出門上班、採買等，但不能外出聚餐，不能到人潮擁擠的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對確診個案同住家人，只要完成3劑疫苗接種，可免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

新制政策一出，讓不少有保防疫保單的民眾抱怨「隔離理賠金沒了！」對此，羅一鈞說明，記者會中有提到會給民眾選項，打完3劑可以選3+4，不一定都是0+7，所以選項也會更改為「有接種加強劑打滿三劑，採自主防疫」，也會標註勾選後不會收到居家隔離單。因此有保防疫保單的民眾仍有機會領到補償金。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
小煜妻「自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診：不用再等了
韓女星被打到送醫！　IG留恐怖暗示：救救我
振興院長確診「痛到無法喝水」　推吃8食物、3招緩解
女星玩抖音自稱「中國台灣鄒族」　鄉民女神：真的可悲
快訊／國高中「5月下旬」開打第3劑！　完整接種即可適用0+7
0+7仍有機會領「隔離理賠金」！　羅一鈞曝選項
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自主回報系統優化！可優先撈出「懷孕、洗腎、獨居老人」等高危險群

振興醫院院長魏崢確診「喉痛到無法喝水」　推吃8食物、3招緩解症狀

國高中「5月下旬」開打第3劑！　完整接種即可適用0+7新制

0+7仍有機會領「隔離理賠金」　羅一鈞：可自選3+4或0+7

快訊／16縣市豪大雨特報！　越晚雨越大

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

學生確診今增近1萬人「總數首破9萬」！　全台2102校停課

指揮中心估本土疫情6月底趨緩有望　入境居檢改0+7「再等等」

「鹽水」漱口堵新冠毒？　陳其邁曝預防重症最有效方式

中原大學即日採遠距教學至學期末　畢業考期末考改線上

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

瘦子隔離「沒痘痘貼」超恐慌XD 　高爾宣曝也想結婚...他勸：先別急

自主回報系統優化！可優先撈出「懷孕、洗腎、獨居老人」等高危險群

振興醫院院長魏崢確診「喉痛到無法喝水」　推吃8食物、3招緩解症狀

國高中「5月下旬」開打第3劑！　完整接種即可適用0+7新制

0+7仍有機會領「隔離理賠金」　羅一鈞：可自選3+4或0+7

快訊／16縣市豪大雨特報！　越晚雨越大

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

學生確診今增近1萬人「總數首破9萬」！　全台2102校停課

指揮中心估本土疫情6月底趨緩有望　入境居檢改0+7「再等等」

「鹽水」漱口堵新冠毒？　陳其邁曝預防重症最有效方式

中原大學即日採遠距教學至學期末　畢業考期末考改線上

味全龍9局「煮粥」8比7險勝兄弟　吉力吉撈本季首轟出爐

忙到半夜！醫00：56「LINE約視訊看診」　確診病患竟秒回

自主回報系統優化！可優先撈出「懷孕、洗腎、獨居老人」等高危險群

俄軍在「鋼琴裡」藏手榴彈　意圖誘殺10歲烏克蘭女孩

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診：不用再等了

台酒遭爆被紅色滲透！立委憂「變紅酒」　財長：2周內完成調查

捷報！「東京發明展」台灣獲國際第一　小四生設計防撞帽摘金

國中教育會考5／21-22登場　鄭文燦：確診考生解隔後補考

金世正髮箍造型好俏麗　備齊素色款百搭

網紅賤葆「改裝沙發車」拉風帶妹子上路！　遭網質疑觸法GG了

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

教育部堅決高中以下不停課！最大考量曝

今29死！本土+61697例

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

明起氣溫回升！這天飆30度高溫　下波變天時間曝光

天選之人！確診後天天同房「老公第六天仍是1條線」

即／台中累計9死　30多歲男確診入院當天不治

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

僅限2人！Netflix最新共享新資費曝

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

疫情衝擊餐飲業最高補助10萬元　經濟部助攻業者拚外帶商機

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

打3劑疫苗快篩陰可0+7！　產險業：密切接觸者「隔離金掰了」

更多

最夯影音

更多
100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面