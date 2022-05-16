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輝瑞77萬劑疫苗抵台！蔡英文首發聲：盡快讓6歲下兒童獲得醫療照顧

▲▼總統蔡英文表示，已有77萬劑兒童疫苗抵台，呼籲國人盡快打滿三劑疫苗。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文表示，已有77萬劑兒童疫苗抵台，呼籲國人盡快打滿三劑疫苗。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

台灣從4月26日實施居家隔離3+4後，今天（16日）宣布打滿三劑疫苗的確診者同住家人，適用0+7。對此，總統蔡英文晚間表示，為預防中重症，請還沒打疫苗的人盡快打滿三劑；另外，今天輝瑞兒童疫苗77.76萬劑也已抵達，她了解有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮，這幾天也已開設就醫綠色通道，讓6歲下兒童盡快獲得醫療照顧。

蔡英文表示，不論台灣或國際上的防疫經驗，三劑疫苗有效預防中重症，現在確診數持續上升，接種疫苗就是保護自己與他人，非常重要的防疫工作。她說，台灣的疫苗覆蓋率第一劑、第二劑皆超過8成，第三劑63%，其中65歲以上長輩的疫苗覆蓋率也來到70%。

蔡英文表示，雖然確診案例持續上升，但輕症無症狀的比例仍高於99.7%，而死亡率則約為0.03%，「這樣的情況顯示，疫苗為大家帶來很重要的保護力」。

蔡英文呼籲，為了預防中重症，請還沒打疫苗的朋友，盡快打滿三劑，尤其是染疫高風險族群更要特別的注意。另外，她也提到，輝瑞兒童劑型疫苗77.76萬劑也已經抵達，將提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用，家長也可以根據家中考量來選擇疫苗種類

蔡英文說，她了解家中有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮不安，這幾天指揮中心也針對學齡前兒童(6歲以下)，開設就醫綠色通道，讓小孩能盡快獲得醫療照顧。

蔡英文強調，目前中央也協助北北基桃設置大型篩檢站，減壓醫療院所負擔，請大家讓醫療資源讓給有需要的朋友，一起努力挺過疫情的關鍵階段。

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