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社會 社會焦點 保障人權

人夫「腦霧」倒垃圾忘帶鑰匙　福和橋飆速128找妻救火下場超慘　

▲休旅車,暈車,山路 。（示意圖／達志影像）

▲李男因忘記帶鑰匙又擔心家中燒開水會釀火災，因此開車飆速去找妻子拿鑰匙。（示意圖／達志影像）

記者戴上容／新北報導

李男2021年11月時下午在家煮開水、出外倒垃圾，沒想到他忘記帶鑰匙被關在門外，心急的李男怕造成火災，於是開車去老婆公司拿家裡鑰匙，行經新北市福和橋時，李男被警方拍到時速高達128公里，明顯超速，李事後被吊扣汽車牌照6個月，李男不服抗罰，辯稱不是故意貪快，還說自己的10年老車又不是超跑，不可能飆到時速128公里，新北地院不採信李男說詞，判他敗訴。

判決指出，李男2021年11月時因垃圾車來了，他拿了垃圾與背包出家門去倒垃圾，倒完要開門回家時，卻發現鑰匙不在背包裡，他心裡很急，因為家中正在燒開水，他去附近開鎖店都沒人，於是打電話給太太，確認她在公司且有鑰匙，他於是開車去找太太，想趕快拿到鑰匙解除狀況。

李男指出，他當時從永和成功路引道開上速限50公里的福和橋，該處有75度的右彎，他的車已10年，既無改裝也不是超跑，怎麼可能才剛開上橋就達到128公里？此外他平時送太太上下班，也不見警察在福和橋上執勤，除了處理車禍事故外，因此他懷疑警方測速的影像是經過變造。

法官事後勘驗警方當時所使用的手持雷射測速器，該機器符合工研院檢定合格，測速照片所顯示的型態、色澤與十字光點符號，也看不出是變造的，因此認定李男在福和橋上飆到時速128公里並無疑義，交通事件裁決所罰他吊扣汽車牌照6個月也並無不當，判他敗訴，可上訴。

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