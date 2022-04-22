錢莊員工遭特戰士官槍擊！頭中2彈12小時仍活著　搶救進度曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名錢莊人員聽從公司指令，向另名特戰士官討債20萬元，雙方於21日凌晨在北市和平東路巷內談判，結果錢莊人員遭士官行刑式槍擊，還被載到新北福和橋停車場丟包，過了12小時才被警、消發現送醫，救護人員表示，當下沒發現異狀，到院後才發現彈孔。而最新急救進度也在稍早曝光。

▲▼行凶的士官被永和警方帶回，全案釐清後將依殺人未遂罪送辦。（圖／記者陳雕文攝）

開槍的29歲吳姓士官隸屬於陸軍航空特戰指揮部「天龍部隊」，因為好賭成性，積欠賭債再加上投資失利，導致一時無法周轉，數年前開始向地下錢莊借錢，從此陷入高利貸的泥沼，到後來賭債還清，變成被錢莊人員追著跑，陸陸續續還給錢莊300多萬還是持續被追債。

據了解，吳姓士官因最近又被追討一筆20萬的款項，決定豁出去了，改造槍枝還自製子彈，並把25歲鄭姓錢莊成員約到台北大安區和平東路的巷子裡。等鄭男到場後，喝酒壯膽的吳男掏出槍枝朝鄭男後腦連開2槍！然後把全身是血的鄭男扛上車後座，載到新北福和橋丟包，接著再換車跑去新店山區。後來吳男還企圖跳新店溪輕生，但因為不勝酒力倒地昏睡，結果被永和警方循線逮捕。

▲▼士官持槍犯案後換車逃進新店山區，原本打算輕生，最後醉倒被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

●頭部中槍12小時後被發現，竟然還活著！

警方查出，鄭男住在嘉義，鄭妻聽丈夫說要到台北處理債務糾紛，結果後來就斷了聯繫，她在情急下報案，嘉義警方調查發現鄭男住在新北市，轉報給中和警方警方調查，發現鄭男的車輛停在永和區的福和橋停車場，因此再轉報給永和警方，永和警方21日中午到場發現鄭男倒在後座，因此轉報消防協助送醫。

警、消起初還以為是一般的疾病救護，沒想到檢查發現鄭男全身是血且頭部有彈孔！立即將其送醫急救，到院進行斷層掃描，發現鄭男顱內卡著2顆子彈，插管維持生命到22日早上。救護人員表示，「腦部中槍隔了這麼久竟然還活著，真的命很大」。但知情人士透露的最新急救進度並不樂觀，「儘管鄭男目前有在呼吸，但救活的機率很低，就算手術順利也是植物人」。

▲特戰士官把鄭男的車開進福和橋停車場後，再下車看了一下倒在後座的鄭男，隨後離開現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

根據停車場的監視器畫面可見，吳男把鄭男的車停好後，再下車跑去後座查看，接著才離開。警方懷疑，吳男疑似事先就把車停放在停車場附近，因此才能快速換車逃逸。

陸軍航空特戰指揮部表示，「所屬特戰指揮部吳姓士官本日休假期間，遭警方以涉及民人槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸」。

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