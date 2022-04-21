快訊／特戰士官朝「錢莊男」後腦連開2槍　丟包福和橋畫面曝光

記者陳雕文／新北報導

一名陸軍航空特戰指揮部士官，21日凌晨在台北市持槍對錢莊人員行刑式射擊，造成對方頭中2槍命危。據了解，該士官曾向錢莊借了20萬，後來還了300萬還被追債，他先喝酒壯膽再行凶，再把傷者載到新北福和橋停車場丟包，原本該士官還打算跳新店溪輕生，最後不勝酒力倒地，而丟包畫面也在稍早曝光。

▲特戰士官把鄭男的車開進福和橋停車場後，再下車看了一下倒在後座的鄭男，隨後離開現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，29歲吳姓士官因被高利息壓到喘不過氣，決定豁出去了，改造槍枝還自製子彈，把25歲鄭姓錢莊人員從嘉義約到台北大安區和平東路的巷子裡談判。

等鄭男到場後，喝酒壯膽的吳男掏出槍枝朝鄭男後腦連開2槍！然後把全身是血的鄭男扛上車後座，載到新北福和橋丟包，接著再換車跑去新店山區。

原本吳男企圖跳新店溪輕生，但因為不勝酒力倒地昏睡，最後被永和警方循線逮捕；目前鄭男仍在新店慈濟急救當中，經院方檢查發現，其頭部有兩個明顯彈孔，有生命危險。

▲▼士官持槍犯案後換車逃進新店山區，原本打算輕生，最後醉倒被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

鄭男妻子表示，鄭男說要從嘉義趕到台北處理債務糾紛，結果後來就斷了聯繫，她在情急下報案。後來永和警方循線查到鄭男的車停在福和橋的停車場，立即派員前往查看，果然發現倒在車後座且全身是血的鄭男。

▲士官犯下槍擊案後，先把傷者丟包，再換車開進新店山區。（圖／記者陳雕文翻攝）

根據停車場的監視器畫面可見，吳男把鄭男的車停好後，再下車跑去後座查看，接著才離開。警方懷疑，吳男疑似事先就把車停放在停車場附近，因此才能快速換車逃逸。

陸軍航空特戰指揮部表示，「所屬特戰指揮部吳姓士官本日休假期間，遭警方以涉及民人槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸」。

▲行凶的士官被永和警方帶回，全案釐清後將依殺人未遂罪送辦。（圖／記者陳雕文攝）