特戰士官喝酒壯膽…朝錢莊男後腦開2槍丟包福和橋！航特部回應了

記者陳雕文／新北報導

新北市福和橋停車場21日凌晨倒著一名頭部中彈的男子！永和警方深入調查發現，行凶的是一名陸軍航空特戰指揮部士官，原來他利用21日休假期間，帶改造槍枝在北市對男子行刑式開2槍，再開著傷者的車載到福和橋丟包；據了解，該名士官在外欠了鉅款，而傷者為錢莊的人員，詳細案情仍有待調查。

▲士官槍擊錢莊人員後，再把人載去福和橋丟包。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲錢莊人員開車去討債，沒想到被士官槍擊並載到福和橋停車場丟包。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，29歲吳姓士官曾向錢莊借款20萬，但高利息把他壓到喘不過氣，已經陸陸續續還了300多萬，但錢莊仍派人持續要錢，被逼急的他決定豁出去了，改造槍枝還自製子彈，把25歲鄭姓錢莊人員從嘉義約到台北大安區和平東路的巷子裡談判。

等鄭男開車到場後，已喝酒壯膽的吳男，抱著同歸於盡的心態拿出槍枝，朝鄭男後腦連開2槍！然後把全身是血的鄭男扛上車，載到新北福和橋丟包，接著再跑去新店山區躲藏。原本吳男企圖跳新店溪輕生，但因為不勝酒力倒地昏睡，最後被永和警方循線逮捕。

▲士官原本打算輕生，最後醉倒被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

目前鄭男仍在新店慈濟急救當中，經院方檢查發現，其頭部有兩個明顯彈孔，有生命危險。

陸軍航空特戰指揮部也在稍早發出聲明，「所屬特戰指揮部吳姓士官本日休假期間，遭警方以涉及民人槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸」。

至於吳男為何身懷槍枝，陸軍航空特戰指揮部發言人唐明德少將表示，「不清楚，但清點隊上槍彈沒有減少」。

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