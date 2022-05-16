研究：打完疫苗「再染Omicron」　免疫反應優於追加劑效力

▲研究發現，突破性感染Omicron的免疫反應，比接種新冠疫苗追加劑的效果更佳。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣近日新冠病例飆高，甚至出現「積極染疫論」的爭議風波。國外兩項研究顯示，接種過疫苗後「突破性感染」Omicron而產生的免疫反應，優於接種追加劑疫苗帶來的效力，甚至可以識別並攻擊與Omicron差異甚大的Delta變異株。

據彭博報導，BNT疫苗製造商BioNTech SE與華盛頓大學團隊在論文預印本資料庫bioRxiv上發表了研究結果。兩項研究皆顯示，在已接種疫苗的患者中，突破性感染而產生的免疫反應甚至優於追加劑疫苗，可能預防更廣泛的新冠變異株。賓州大學免疫學研究所所長惠理（John Wherry）認為，應把突破性感染視為另一劑疫苗，意即若於近期染疫，可以過一陣子後再接種追加劑。



華盛頓大學團隊將研究對象進行分組：先染疫後才接種2到3劑疫苗者；接種2劑以上疫苗後突破性感染Delta和Omicron者；已接種疫苗且從未染疫者；最後一組則是只感染Omicron但從未接種疫苗者。

結果顯示，在抗體方面，突破性感染Omicron者的抗體表現優於其他人，甚至能夠辨別並攻擊頗具差異的Delta病毒。且科學家可在這些患者的鼻黏膜中驗出抗體，代表這有助於在病毒進入體內時就將其中和。

另外，在可辨識病原體並刺激大量新抗體生成的B細胞方面，與施打追加劑但從未染疫者相比，突破性感染Omicron者的B細胞具有更廣泛的反應。不過，單純感染Omicron但過去未接種疫苗者卻沒有出現如此廣泛的免疫反應，因此未來若出現嶄新的變異株，無法保證是否能預防病毒傳染。

BioNTech的團隊認為，這項研究數據，為人們提供一種專門預防Omicron的新配方追加疫苗，可能比起重複接種多劑原始疫苗來得更加有效。報導指出，這些新發現帶來一個令人欣慰的跡象，即數百萬曾接種疫苗並感染Omicron的確診者短期內可能不會因另一種變異株而罹患重症，但這項研究仍需要更多現實世界的數據證實。

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