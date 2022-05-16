「藥」怎樣保存比較久？　榮總桃園分院藥師彭士庭報你知

▲榮民總醫院桃園分院用藥諮詢。（圖／榮總桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導



每個家庭多少都有過期或是未使用完的藥品，該如何處理呢？是否藥品冰在冰箱可以保存比較久呢？榮民總醫院桃園分院彭士庭藥師表示，大部分的藥品可以室溫保存，即使夏天快要到了，只需把藥品放置陰涼通風處，不要太陽直射或高溫潮濕環境(如：廚房、浴室)即可，除非藥品有特別標示才需要冷藏。

彭士庭藥師說，藥品因冷藏可能會讓藥水結晶變質，進而影響濃度和藥效。藥水若開封超過1 個月或有變質變色就不可以再使用。關於剩下多餘的藥水、感冒糖漿，建議民眾可以看一下藥水保存期限，若藥水未開封，在瓶身上標示保存期限內皆可以使用；如果已開封則需在一個月內使用完畢，但若有變質變色就不可以再使用。

彭藥師進一步說明有關廢棄藥品之回收方法，目前依食品藥物管理署公告處理方式分為兩種：

一、沒吃完的藥品或是已開封藥水等一般家庭藥品，如已過了有效期限或變質，應把廢棄藥丸從外包裝中取出並集中在夾鏈袋內，若有藥水也倒入夾鏈袋，記得把沖洗藥罐的汙水也倒入其中，並可加入使用過的茶葉、咖啡渣或擦手紙等吸附液體，全部混和後密封起來隨著家庭垃圾清除即可。

二、管制藥品或是抗腫瘤藥品等化學治療藥品，需拿回原醫院藥局依照醫療廢棄物處理。榮民總醫院桃園分院院長盧星華特別提醒，為避免不必要的藥品浪費，建議民眾看診後，應遵照醫師指示按時服用，避免重複看診與重複領藥，以減少藥品及醫療資源之浪費。