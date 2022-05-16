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「牛糞博士」生氣了！認遭騎士比中指+拍車窗　連控3罪無一成立

▲▼ 朱政騏 。（圖／翻攝自Facebook／朱政騏）

▲「牛糞博士」朱政騏指控遭騎士比不雅手勢辱罵。（圖／翻攝自Facebook／朱政騏）

記者黃宥寧／台北報導

登記參選民進黨全國黨代表「牛糞博士」朱政騏指控，去年晚間他駕駛小客車行經大同區民生西路時，從後方對李姓騎士閃大燈，對方心生不滿竟突緊急煞車，並下車走向他駕駛座旁敲打車窗玻璃，且比不雅手勢辱罵，隨即騎車離去，導致他心生畏懼，因此對李提告強制等罪。士林地檢署偵結，認罪嫌疑不足，處分不起訴。

朱指出，去年8月5日晚間8時許左右，李姓騎士騎乘機車沿北市大同區民生西路外側車道直行，他則駕駛小客車沿同路段同車道直行在騎士後方，但對方疑不滿他從後方閃大燈，竟基於妨害自由、恐嚇危害安全及壅塞陸路致生往來危險犯意，突然緊急煞車，並下車走向他車輛駕駛座旁敲打車窗玻璃，接著比不雅手勢辱罵後騎車離去，朱認騎士以此強制方式妨害他自由駕車離去權利，更導致他心生畏懼，且致該道路往來危險，因此提告。

騎士否認有何強制、恐嚇及公共危險等犯行，並辯稱，他行經民生西路時，朱政騏行駛在他後方，不僅加速且對他閃大燈，因此才上前詢問「為何要閃大燈及加速？」但因為朱沒有回應，他就騎車離開，並強調，他沒有拍打或碰觸朱的車窗，更沒有印象有比不雅手勢。

經查，發現雙方都行駛於民生西路外側車道，李姓騎士騎在朱車輛右前方，李前方因有白色小客車忽然暫停在路邊，騎士立刻靠左行駛以此閃避，朱因此閃大燈示警，騎士則減速並煞車，暫停在朱車輛前方；進一步勘驗行車紀錄影像發現，騎士確實是因遭朱閃大燈才停車詢問原因，加上拍攝問題，只拍到騎士確實在離去前有朝朱的車輛方向比了一下，但無法確認手勢為何，難單憑朱指訴，就對李姓騎士不利認定。

檢方認，事發時騎士有減速並煞車，並暫停在朱政騏車輛前方，且當時朱左側仍有內側車道可供行駛，也有其他車輛從該車道通過，因此李姓騎士並無壅塞陸路致生往來危險主觀犯意，而騎士停車到離去最多17秒，時間上僅屬短暫，不具延續性，因此認行為與以他法致生往來之危險要件不符，經查無其他積極證據認騎士有被指控的犯行，應認犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

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