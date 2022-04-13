中庭幫狗梳毛狂亂飛！男住戶嗆「我袂放你煞」挨告　無罪理由曝

▲李男不滿同社區吳姓女子在中庭幫愛犬梳理狗毛，導致狗毛亂飛，讓他妻子及女兒飽受折磨，因此爆發衝突。（示意圖／CC0圖庫）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1對吳姓姑姪同住，姪女時常在社區中庭幫狗狗梳毛，導致狗毛紛飛，讓同社區李姓男子不滿，屢次向吳女懇求別在中庭吹整狗毛，並說明，妻子為狗毛快精神崩潰且女兒有過敏性氣喘，但吳女仍依然故我，讓李男暴怒，以台語對吳女及其姪女嗆「我袂放你煞」（我不會放過你），吳女2人心生畏懼後，報警提告。士林地院審結，判李男無罪。

李男不滿同社區吳姓女住戶的姪女時常在社區中庭梳理愛犬狗毛，導致狗毛飛散，雙方為此爆發多次衝突，李男更在社區裝設監視器監控。前年11月9日下午，李男為了狗毛亂飛的事情，再次與吳女及其姪女發生口角，竟直接對2人嗆：「我老婆以後如果得那個憂鬱症齁...我袂放你煞」導致吳2人心生畏懼，害怕李男真的會做出可怕的事情，因此報警提告，李男被依恐嚇危害安全罪嫌起訴。

李男出庭時，堅決否認有何恐嚇犯行並辯稱：「我雖有對吳女2人稱我袂放你煞」，那是因為吳女的姪女多次在中庭吹整狗毛，屢勸不聽，又趾高氣揚的樣子，導致他太太精神幾乎崩潰，且他也向對方表達過女兒有過敏性氣喘，真的懇請不要在中庭吹整狗毛，但對方仍依然故我，才會與2人發生爭執。

至於自己講的「我袂放你煞」只是想表達會循司法途徑，和對方進行訴訟釐清爭執，並沒有加害或是要做任何不利行為犯行。

吳女則表示，李男曾請他不要在社區中庭吹狗毛的事情，她已經向李男表示「社區沒有規定不能在中庭幹嘛」而且李男也曾報警找環保局處理，事發當天也有找里長協調，至於他太太精神狀況是因為她的狗所造成，所以才用台語對他說「我袂放你煞」。

法官認為單純就「我袂放你煞」的意思是表達不會善罷干休，根據里長出庭證述表示，李男曾向他抱怨狗毛亂飛此事，他找過議員等方式，但都沒用，因此認為李男所說的「我袂放你煞」是指，若吳女持續在中庭吹整狗導致狗毛飛散，他將不放棄繼續尋求其他法律途徑甚至提出民事訴訟，並非是要對吳女2人預告將對他們不利的通知。

法官認李男與吳女2人因比鄰而居失睦已久，導致因紛爭以言詞反唇相激，而未達恐嚇罪導致生畏怖心的程度，且李男所說的也不足認為是加害生命、身體、自由、名譽、財產等事項的惡害通知，因此難認有恐嚇危害安全之罪，複查無積極證據，證明李男犯罪，因此諭知無罪。

對此，檢方收到判決書後，認為，案發當時，李男前面已經將所有尋求合法途徑都講過了，最後加碼吶喊「我袂放你煞」故認，是在講其他激烈手段，因此代表「我袂放你煞」恐有意想不到的做法且又有裝設監視器，恐嚇犯意已明確，目前已提出上訴。