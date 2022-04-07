「我就是不戴」勸不戴口罩住戶遭嗆　社區主委一舉動挨告噴2千

▲新北市淡水區某社區，白姓會館主委勸阻李姓住戶配戴口罩遭拒，竟以身體阻擋他進入社區。（圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區某社區，1名李姓住戶屢次不戴口罩，經勸阻也不理會，甚至對著白姓社區主委嗆「我就是不戴，你要怎樣」導致雙方爆發肢體爭執，白姓主委則以身體阻擋李姓住戶進入社區，再以手拉住門把推擠對方，李男憤而報警提告。士林地院審結，依強制罪，處罰新台幣2000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

去年4月30日，74歲白姓主委見李男又堅持不戴口罩，上前阻止他進入社區，導致雙方就在社區門口起肢體爭執，以此強暴方式阻止李男進入社區。

白姓主委開庭時，否認犯行，辯稱「因為社區依衛生局規定自109年起公告進入社區必須配戴口罩，告訴人有多次不戴口罩，經勸導也不理會」在案發當天又見對方不戴口罩，才會阻止他進入社區，但沒想到李男卻在門口對他嗆：「我就是不戴，你要怎樣！」，雙方才爆發爭執。

法院經查，社區確實有公告進入會館需配戴口罩，而李姓住戶在進入社區時確實先戴口罩又立刻脫下，白姓主委才會見狀追出社區門外，隨後在門外起爭執，並以身體阻擋李男進入社區，再以手拉住門把，隨即出手推擠李男。

法官審酌白姓主委遇事不思理性處理，以強暴方式妨害李姓住戶行使權利，自我情緒管理、控制能力及法治觀念皆屬薄弱，考量在犯後尚能坦承犯行，依強制罪處罰新台幣2000元，如易服勞役，以1000元折算1日。