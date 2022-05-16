台酒變「紅」酒？林楚茵爆中國統戰又來　財政部：2周內完成調查

▲立委林楚茵。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委林楚茵接獲檢舉，發現台酒北部營業處行政室主任鄧哲偉公然利用台酒會議室從事海峽兩岸公共事務協會(海事會)的工作，與中國河北省農業產業協會簽訂鄉村振興引智計畫對接契約，憂心台酒變「紅」酒，批評鄧哲偉不但公器私用，更請同事協助拍攝政治活動影片，2021年事發至今由媒體及立委披露後才進行調查，稽查人員是睡了還是醉了？

林楚茵指出，鄉村振興引智計畫正是落實中國國家主席習近平政策，由河北省科學技術廳主辦，河北省農業產業協會承辦，明顯是假民間真官方，而鄧哲偉的行為，明顯觸犯兩岸人民關係條例第33-1條，未經許可，不可跟對岸黨政軍進行政治行為相關工作。

林楚茵提醒，台酒肩負許多重要的政策性任務，行政室主任處理簽核文書能夠獲悉許多重要的營業機密文件，中國統戰無所不在，可能會透過這個管道讓中國掌握台灣重要的戰力能量。滲透接觸是看中本人能力還是國營事業主管的身分，財政部應瞭解除了河北省外是否還有接觸其他對岸機關。

財政部長蘇建榮回應，不知道也不同意鄧哲偉的簽約，上周已經責成台酒調離非主管職務，此外上班時間從事非本職工作，也已經請政風室調查，應該能在2周內完成。

▲立委林楚茵接獲爆料。（圖／林楚茵辦公室提供）