　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上網買快篩「少1步驟就GG」　海關實名申報懶人包秒弄懂！

記者黃君瀚／綜合報導

衛福部日前開放民眾自購自用快篩試劑，一時間香港草莓網等跨境電商掀起搶購潮，最低62元的價格吸引不少網友一次下單100劑。不過根據台灣政府規定，跨境網購需向海關申報，而最簡單的方法就是下載實名認證App「EZ WAY易利委」，只要以手機門號綁定個人身分證，就能委由報關業者向海關申報，快速拿到貨品。

草莓網快篩專區（圖／草莓網）

▲民眾搶購跨境電商快篩試劑，以草莓網為例，快篩品牌種類眾多，唾液快篩也有販售。不過下單時要注意，除了每人限購1次、最多100劑，且要通過「EZ WAY易利委」實名認證。（圖／草莓網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部關務署指出，為了保障民眾個資、加速快遞包裹貨物通關，自2018年起海關放寬報關委任作業，以實名認證App取代紙本委任文件。完成認證後，可避免個資被冒用申報，當貨物通關時手機也能收到推播訊息。

以在香港草莓網購買新冠快篩試劑為例，民眾下單後，不論數量是1或100劑，務必下載「EZ WAY易利委」，否則無法順利領取快遞包裹。

「EZ WAY易利委」註冊流程如下：

1. 身分證號碼與手機門號申請人為同一個人：

於App中填入國籍、手機門號、姓名、出生日期及身分證字號，並輸入自行設定的帳號、密碼和電子信箱，確認手機在行動上網（非Wi-Fi）環境下，資料送經電信業者確認身分，審核完成即完成註冊。

EZ WAY易利委（圖／財政部關務署） EZ WAY易利委（圖／財政部關務署）

EZ WAY易利委（圖／財政部關務署）

▲關務署註冊示範。（圖／財政部關務署，下同）

2. 非目前手機門號所有者、預付卡、特殊資費方案或門號無行動上網功能：

於App中填入國籍、手機門號、姓名、出生日期及身分證字號，並輸入自行設定的帳號、密碼和電子信箱，接著上傳身分證正反面照片，經影像辨識確認無誤，將發送簡訊驗證碼至欲註冊手機門號，待審核完成（約3個工作日）即完成註冊。

iOS下載連結
Android下載連結

EZ WAY易利委（圖／財政部關務署） EZ WAY易利委（圖／財政部關務署）

EZ WAY易利委（圖／財政部關務署）

自從民眾可自行從海外購入後，香港草莓網湧入搶購熱潮，免排隊、最便宜平均一劑只要62元，短短4天已賣出26.5萬劑快篩，目前也持續上架多款品牌，並提供鼻咽快篩、唾液快篩選購，消費者上網就可以輕鬆購買，不用外出搶，降低群聚感染風險。

不過要特別注意的是，自行輸入每人不超過100劑，每人限輸入1次。雖然不限定為衛福部核准之EUA產品，但「國外帶回、非EUA」快篩檢測結果無法作為配合防疫政策判斷依據，且產品安全及有效性需自行負責，也不能轉賣。

EZ WAY易利委（圖／財政部關務署） EZ WAY易利委（圖／財政部關務署）

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
隔離金掰了！打滿3劑0+7　產險業：不會賠
「會有報應！」林義傑批政府超前搞亂　見家庭破碎：大官看到了嗎
柯文哲怒了！防疫急門診「爽約率49％」：我看了就氣死
三寶違停又突開車門！　23歲女騎士遭擊落險爆頭
快訊／台中累計9死！30多歲男確診入院　血氧狂掉當天不治
簡訊來了！10多位親友收富邦產「退保通知書」臉超臭
快訊／中正紀念堂車來速明啟用　台大防疫急門診18日上路
僅限2人！　Netflix最新共享方案出爐
快訊／本土+61697！　11縣市破千
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長照機構確診頻傳　陳時中：有償撥用快篩試劑「每劑100元」

桃園+8635！明9篩檢站啟用「3合1綠色通道」　23生以備用試場會考

學生快篩陽「不想補考」國中會考要蓋牌！　教育部曝嚴重後果

快篩陽別慌！各縣市PCR篩檢站「預約方式、量能、流程」一次看

教育部堅決高中以下不停課！　最大考量曝：影響學生學習

竹市+832！住院確診79例、居隔1314人　累計9753名確診

快訊／台中累計9死！30多歲男確診入院　血壓血氧狂掉當天不治

「會有報應！」林義傑批政府超前搞亂　見家庭破碎：大官看到了嗎

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥　65歲以上視訊開藥

苗栗+1014！頭份、竹南確診占6成　累積確診達7416例　　

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

長照機構確診頻傳　陳時中：有償撥用快篩試劑「每劑100元」

桃園+8635！明9篩檢站啟用「3合1綠色通道」　23生以備用試場會考

學生快篩陽「不想補考」國中會考要蓋牌！　教育部曝嚴重後果

快篩陽別慌！各縣市PCR篩檢站「預約方式、量能、流程」一次看

教育部堅決高中以下不停課！　最大考量曝：影響學生學習

竹市+832！住院確診79例、居隔1314人　累計9753名確診

快訊／台中累計9死！30多歲男確診入院　血壓血氧狂掉當天不治

「會有報應！」林義傑批政府超前搞亂　見家庭破碎：大官看到了嗎

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥　65歲以上視訊開藥

苗栗+1014！頭份、竹南確診占6成　累積確診達7416例　　

米可白認愛被爆拜金氣炸！　喊話「有心人」：有看到錢匯我戶頭？

「王必勝觀念錯誤」　柯文哲：醫療事業有特殊性不是唯利是圖

長照機構確診頻傳　陳時中：有償撥用快篩試劑「每劑100元」

台南隱密老宅躲藏「預約制日式茶屋」！小橋流水、綠意環繞太愜意

桃園+8635！明9篩檢站啟用「3合1綠色通道」　23生以備用試場會考

0＋7明上路！柯文哲提「國民道德」　密切接觸者「要有良心」別聚餐

尹錫悅就職我駐韓代表還沒到任　陳明通坦言「還有很多努力空間」

英情報：白俄羅斯下令邊境部署特種部隊　牽制烏軍

萌弟想和狗結婚！喊「牠也是母的啊」　爸反對：狗糧都買不起

學生快篩陽「不想補考」國中會考要蓋牌！　教育部曝嚴重後果

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

今29死！本土+61697例

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

天選之人！確診後天天同房「老公第六天仍是1條線」

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

濕冷天「滿街老人、小孩排隊做PCR」！現場照曝

駕訓班驚見超辣女教練　美腿炸出

今增29死！20多歲男發病7天死亡

更多熱門

相關新聞

獨／「台鐵的大腦」調度總所爆10多人確診

獨／「台鐵的大腦」調度總所爆10多人確診

台鐵確診人數超過200多人，且不斷飆升，疫情也燒進宛如台鐵的大腦、負責路線上車輛調度的「調度總所」，已13到14人確診，影響車輛控制和調度人力，台鐵竹南-新烏日、台南-高雄等部分時段自行採就地控制、調度車輛緊急因應。

立委爆快篩技轉廠商涉賣假貨　陳時中這樣說

立委爆快篩技轉廠商涉賣假貨　陳時中這樣說

成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

校園缺疫苗、快篩　國民黨：到底補助誰

校園缺疫苗、快篩　國民黨：到底補助誰

打3劑免居隔　快篩陽即確診成常態

打3劑免居隔　快篩陽即確診成常態

關鍵字：

草莓網快篩香港草莓網易利委本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

疫情衝擊餐飲業最高補助10萬元　經濟部助攻業者拚外帶商機

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

今29死！本土+61697例

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面