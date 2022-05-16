上網買快篩「少1步驟就GG」　海關實名申報懶人包秒弄懂！

記者黃君瀚／綜合報導

衛福部日前開放民眾自購自用快篩試劑，一時間香港草莓網等跨境電商掀起搶購潮，最低62元的價格吸引不少網友一次下單100劑。不過根據台灣政府規定，跨境網購需向海關申報，而最簡單的方法就是下載實名認證App「EZ WAY易利委」，只要以手機門號綁定個人身分證，就能委由報關業者向海關申報，快速拿到貨品。

▲民眾搶購跨境電商快篩試劑，以草莓網為例，快篩品牌種類眾多，唾液快篩也有販售。不過下單時要注意，除了每人限購1次、最多100劑，且要通過「EZ WAY易利委」實名認證。（圖／草莓網）

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財政部關務署指出，為了保障民眾個資、加速快遞包裹貨物通關，自2018年起海關放寬報關委任作業，以實名認證App取代紙本委任文件。完成認證後，可避免個資被冒用申報，當貨物通關時手機也能收到推播訊息。

以在香港草莓網購買新冠快篩試劑為例，民眾下單後，不論數量是1或100劑，務必下載「EZ WAY易利委」，否則無法順利領取快遞包裹。

「EZ WAY易利委」註冊流程如下：

1. 身分證號碼與手機門號申請人為同一個人：

於App中填入國籍、手機門號、姓名、出生日期及身分證字號，並輸入自行設定的帳號、密碼和電子信箱，確認手機在行動上網（非Wi-Fi）環境下，資料送經電信業者確認身分，審核完成即完成註冊。

▲關務署註冊示範。（圖／財政部關務署，下同）

2. 非目前手機門號所有者、預付卡、特殊資費方案或門號無行動上網功能：

於App中填入國籍、手機門號、姓名、出生日期及身分證字號，並輸入自行設定的帳號、密碼和電子信箱，接著上傳身分證正反面照片，經影像辨識確認無誤，將發送簡訊驗證碼至欲註冊手機門號，待審核完成（約3個工作日）即完成註冊。

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自從民眾可自行從海外購入後，香港草莓網湧入搶購熱潮，免排隊、最便宜平均一劑只要62元，短短4天已賣出26.5萬劑快篩，目前也持續上架多款品牌，並提供鼻咽快篩、唾液快篩選購，消費者上網就可以輕鬆購買，不用外出搶，降低群聚感染風險。

不過要特別注意的是，自行輸入每人不超過100劑，每人限輸入1次。雖然不限定為衛福部核准之EUA產品，但「國外帶回、非EUA」快篩檢測結果無法作為配合防疫政策判斷依據，且產品安全及有效性需自行負責，也不能轉賣。