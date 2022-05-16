新冠疫情3年了！懷念出國必做10件事　逛超商排第3

▲因為疫情很多人都已經許久沒出國。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李芷萱／綜合報導

全球已有多個國家鬆綁防疫措施，許多民眾也關心台灣何時能解封，並懷念過去可以出國旅遊的日子，《DailyView網路溫度計》便透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「網友們最懷念快樂出國必做的十件事」，一起來看看你中了幾個！

TOP5，去夜市吃路邊小吃

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許多國家的路邊都有很多特色小吃，像是韓國街頭的魚板、辣年糕，如果正好是冬天去，邊吃邊配熱湯，非常溫暖；泰國的夜市更是行程標配，夜市裡一定有最道地的美食，絕對不能錯過。

TOP4，學習簡易溝通語言

你從因為出國旅遊，特地學幾句旅行的必用單字嗎？可能是和朋友約好看YouTube的教學影片，一一記下可以用到的詞彙以及發音，雖然不一定會用到，但只要能派上用場就會很開心，如果被當地人稱讚，也會是個特別的回憶。

▲你最懷念哪一個？（圖／網路溫度計提供）

TOP3，逛市集與便利超商

出國旅遊時，逛超商或超市是許多人的必排行程，爆買一波在網路上討論度很高、但台灣卻比較難購入的特色零食或用品，此外，不少民眾也會安排逛市集的行程，或許能購入一些當地的特色小物，留下特別的回憶。

TOP2，朝聖熱門古蹟景點

許多民眾出國時，也會在行程中安排參觀當地必去景點，例如名勝古蹟、廟宇教堂或是博物館，除了可以看到不同的風景，也能更了解當地的歷史人文，進行深度旅遊。

TOP1，拍照拍到做夢會笑

出國旅遊必做的事情一定有拍照，無論是拍攝風景或人像，都可以透過照片將旅遊時珍貴的時刻留下來，現在因為疫情，比較難來一段說走就走的旅遊，但也能藉由這些照片，懷念當時的美好、並期待再次能到國外旅遊的時候。