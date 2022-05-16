假車禍真詐保踢鐵板　遭警識破送辦直呼不敢了

▲23歲陳姓男子企圖製造假車禍詐領保險金，被市警四分局警方識破，吃上偽造文書官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局5月14日中午12時接獲民眾報案，稱在安平區光州路一帶發生交通事故，員警前往事故現場處理時，發現監視器影像與報案人說法不一致，心覺可疑，經深入追查，查出23歲陳嫌係以假車禍方式欲詐領保險金，全案偵訊後依偽造文書罪嫌函送法辦。

據陳姓報案人表示，當天因為下雨天雨衣無法完整遮蔽身體，便在騎乘至路邊調整雨衣時發生撞擊路邊中華電信機箱事故，員警受理報案後依規定製作筆錄並開立交通事故登記聯單，事後警方調閱監視器發現，該名男子並未如其所稱自摔，而是到定點停下車輛後自己將車輛傾倒，係向警方謊稱自摔車禍，據以詐領保險金。

警方深入追查後發現，該23歲陳姓犯嫌之車輛確實有發生自摔事故，惟自摔地點是在私人停車場，不在保險公司承保範圍內，陳姓犯嫌為詐領保險金，聽信他人指使稱可以將車輛假裝在一般道路車禍，即可申請理賠而出此下策，幸虧在警方抽絲剝繭的調查下，發覺本案相關疑點，讓駕駛人俯首認罪。

四分局分局長王子雄呼籲，在網路社群上有民眾稱可以製造假車禍的手法，向不知情的警察機關報案後，詐領保險公司的保險理賠金，犯罪人自以為造假天衣無縫，神不知鬼不覺，可得逞保險理賠，但警察術業有專攻，對於相關之跡證，能運用科學證據及經驗理論的專業，來判斷真偽、辨別是非，民眾切勿心存僥倖，違法犯罪，以免因小失大，得不償失。