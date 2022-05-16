　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天選之人！「3生肖」貴人指引財路　大賺「投資財」

▲▼ 貴人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲3生肖在5月中有貴人拉一把。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

受到疫情衝擊，不少民眾在事業、健康或是財運陷入低潮，不過艱困的虎年轉眼就來到了5月下半月，大家千萬別太氣餒，因為財神總會輪流眷顧大家！「科技紫微網」就分析指出，有3生肖在5月下半月開始出現投資運，甚至還有貴人來指引財路。

喜迎良財的生肖

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖虎

一直以來你對投資都有自己的獨到見解，只是苦於沒有貴人出現，給你方向或是鼓勵你行動。5月中之後你可留意對理財有經驗的前輩，暫時壓抑你的傲氣並虛心求教，你會發現不少賺錢機會早就出現，正是你需要好好把握的時刻。

生肖龍

想要活絡哪方面的運勢，就要多認識在那個領域很活躍的人，這個道理你一定要了解。既然要增旺財氣，就多跟擅長理財、會投資或是做生意的朋友相處，學習他們的特質，調整盲點，必有收穫。

生肖蛇

5月中你的投資運逐漸明朗、好轉，比起殺進殺出的短線投資，你更適合穩健的長期投資，不至於隨著投資績效上上下下，影響心情。尤其投資需要有清晰的頭腦，才能做出正確判斷，感到不安就找說話果斷的親友聊聊，重拾心情平靜，有助於凝聚財運。

當心破財的生肖

生肖馬

最近你在投資時容易犯的錯是「太有自信」，認為以往的經驗法則可以適用，卻遺漏了時勢的轉變，投資後的結果也讓你不夠滿意。建議你在做任何決定前都先讓自己冷靜下來，多用不同角度思考，避免衝動行事。

生肖豬

5月中你的投資運其實還不錯，但是收益不如預期，因為你總是戰戰兢兢、猶豫不決，導致錯過最佳時機。若你害怕做錯決定，不妨找風險較小的投資標的，也可向投資老鳥學習，參考前人的經驗談，將使你豁然開朗。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
3理由鬆綁0+7！　陳時中曝「最終目標」
酒駕奪命！　18歲男騎士遭撞噴飛慘死
0+7新制明上路！陳時中：國高中生不適用「仍要7天待在家」
「快篩陽可給藥」後天上路　身分、流程一張圖看懂
南部大學第一槍！　成大急轉全面改遠距至期末結束
快訊／快篩實名制下週擬啟動第二輪
快訊／明起確診者同住家人「打3劑可0+7免隔離」
默沙東口服藥來了！　3萬5280人份今晚到貨
快訊／今增29死！　20多歲男7天病逝
快訊／本土+61697！　11縣市破千
快訊／今增29死！　本土+6萬1697例
LIVE／打三劑快篩陰將免居隔　陳時中最新說明
快訊／「右轉盲區」奪命　高雄女騎士遭爆頭亡
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長照機構4000住民染疫42死！陳時中：不像香港高致死率

3理由鬆綁0+7！陳時中曝「最終目標」：在疫情下正常生活

獨／疫情燒進「台鐵大腦」　調度總所爆10多人確診

立委爆快篩技轉廠商涉賣假貨！　陳時中：事先無法預防

天選之人！「3生肖」貴人指引財路　大賺「投資財」

台灣野鳥保育協會第7屆理事長交接　姜榮寬走馬上任

0+7新制明上路！陳時中：國高中生不適用「仍要7天待在家」

後天起「65歲以上快篩陽可給藥」　一張圖看懂「確診開藥流程」

南部大學第一槍！成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

快訊／明起確診者同住家人打滿3劑「可0+7免隔離」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

長照機構4000住民染疫42死！陳時中：不像香港高致死率

3理由鬆綁0+7！陳時中曝「最終目標」：在疫情下正常生活

獨／疫情燒進「台鐵大腦」　調度總所爆10多人確診

立委爆快篩技轉廠商涉賣假貨！　陳時中：事先無法預防

天選之人！「3生肖」貴人指引財路　大賺「投資財」

台灣野鳥保育協會第7屆理事長交接　姜榮寬走馬上任

0+7新制明上路！陳時中：國高中生不適用「仍要7天待在家」

後天起「65歲以上快篩陽可給藥」　一張圖看懂「確診開藥流程」

南部大學第一槍！成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

快訊／明起確診者同住家人打滿3劑「可0+7免隔離」

僅限2人！Netflix最新共享方案　盤點三國家收費價格

南投地院書記官確診　法官、同事快篩陰...上午庭期取消

外送便當給醫護！男大生耕莘醫院門口自摔　慘遭小貨車輾斃

長照機構4000住民染疫42死！陳時中：不像香港高致死率

3理由鬆綁0+7！陳時中曝「最終目標」：在疫情下正常生活

王心凌撞孫芸芸28萬香奈兒大衣　神複製穿搭美腿吸睛

尹錫悅：將與拜登談論加入「抗中架構」IPEF　南韓企業高度關注

LIVE／居隔3＋4變成0＋7　侯友宜最新說明

鴻海全面退出群創震驚業界　鴻海「兩點聲明」回應

獨／疫情燒進「台鐵大腦」　調度總所爆10多人確診

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

天選之人！確診後天天同房「老公第六天仍是1條線」

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

今29死！本土+61697例

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

駕訓班驚見超辣女教練　美腿炸出

公衛學者提1認同　籲全面取消居隔

確診女插隊領藥被糾正　轉頭報復性咳嗽

濕冷天「滿街老人、小孩排隊做PCR」！現場照曝

更多熱門

相關新聞

「4生肖」下半月財運超旺！

「4生肖」下半月財運超旺！

時序進入5月下半月了，12生肖的運勢也有所更迭，清水孟國際塔羅小孟老師就點名「4生肖」，將在5月下半個月進入財運超旺時期，建議多多把握身邊的機會和人事物，加上台彩今年端午加碼6.6億元，讓今（16）晚威力彩頭獎上看3.1億元，這4生肖不妨藉助好運勢試試手氣，有機會翻轉人生。

農曆四月到　「這生肖」情財雙收

農曆四月到　「這生肖」情財雙收

4生肖職場小人多　表現好被打壓

4生肖職場小人多　表現好被打壓

2022下半年貴人運生肖公開

2022下半年貴人運生肖公開

3生肖下半年鹹魚大翻身 ！「愛情+財運」旺到年底

3生肖下半年鹹魚大翻身 ！「愛情+財運」旺到年底

關鍵字：

科技紫微網生肖貴人運

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面