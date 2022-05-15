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台商稱Linux是「林姓商人發明的」！影片遭火速下架…三立解釋了

名嘴瞎扯「Linux是林姓商人發明的」　網譏：公開造謠假新聞

▲名嘴在政論節目上稱開源作業系統Linux是林姓商人發明，引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

記者閔文昱／綜合報導

台商袁宗南近日在政論節目《驚爆新聞線》中，討論到中國政府下令更換作業系統Linux，並稱Linux是「一個姓林發明的」，而主持人呂惠敏也跟著說，「這如果在台灣，國民黨就罵死了，你到底是圖利林姓商人什麼」，引發不少網友吐槽。對此，三立電視台也發出聲明回應了。

針對中國要求各政府機構、國企等，在2年內將目前使用的國外品牌電腦更換為國產電腦，並鼓勵使用Linux作業系統來取代微軟的Windows作業系統，袁宗南近日就在節目表示，「Windows改什麼你知道嗎？一個姓林發明的，叫Linux」，而節目主持人呂惠敏也跟著附和，「這如果在台灣，國民黨就罵死了，你到底是圖利林姓商人什麼」。

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然而，Linux核心的最早作者，其實是芬蘭出生、且為世界著名的電腦程式員林納斯·托瓦茲（Linus Torvalds），袁宗南的說法一出，馬上引發各界嘲諷。臉書「尚書大人真機靈」就發文，「原來『Linux』是林姓商人發明的啊！反中我沒意見，但不要反智啊～」球評石明謹則稱，「Linux發明人姓林，Windows發明人姓溫，Office發明人姓歐，這都只是笑話啦。」

三立電視台稍早聲明，《驚爆新聞線》製作團隊在當天錄影結束後，立刻就此議題與台商袁宗南進一步討論，他說明：「當然沒有林姓商人，此言用意是要暗諷中國換國產電腦事件，合理懷疑有人從中獲利的機會」，因此製作團隊才播出此段內容。不過，影片上架後，仍造成各界誤會與議論，《驚爆新聞線》已火速下架YouTube連結，未來也將更小心謹慎處理各項議題，善盡媒體的社會責任。

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