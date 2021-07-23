崑大資傳系「鳥哥」傳授Linux私房菜　教學網站人氣破4千萬

▲崑山科技大學人稱「鳥哥」的資訊傳播系蔡德明助理教授，架設Linux技術教學網站，至今瀏覽人數已超過4千萬，可說是人氣網站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學人稱「鳥哥」的資訊傳播系蔡德明助理教授，是作業系統Linux的權威，擁有國立成功大學環境工程學系博士學位的他，意外踏上電腦資訊作業系統Linux之路，憑藉著《鳥哥的Linux私房菜》一書在海峽兩岸打開知名度，無論在出版圈還是在技術圈，都有很大的影響力，吸引許多學生慕名而來。

蔡德明老師在攻讀學位時，因企畫案需要用到Unix作業系統，但一臺Unix主機動輒上百萬，價格高昂，因此選擇用Linux主機來替代，非本科系出身的他，在網路上自學的過程中漸漸產生興趣和成就感，便一頭栽進了博大精深的Linux領域。

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起初架設網站只是想記錄學習心得，沒想到卻成為台灣最具人氣的Linux技術教學網站，架設至今瀏覽人數已超過4千萬，2003年出版的《鳥哥的Linux私房菜》一書持續熱銷至今，且各版本發行時均位列電腦專業書籍Linux暢銷排行榜第一名，甚至推出簡體字版本，在中國大陸一度賣到缺書，資工領域的人，無人不識「鳥哥」！

「當你是一個老師的時候就會發現，所有的東西要廣泛的教給大家，你要學的東西就變得很多。」蔡德明老師自2007年便開始在崑山科大服務，任教資傳系已14年，教學方式以引導式為主，出給學生的功課不會規定方式，讓學生可以跳脫既有框架學習，更特別為系上學生架設專屬教學網站，且不吝於公開讓網友們參考！

不過，蔡德明他認為現在資訊十分發達，不是只有老師說的才是對的，希望帶給學生獨立解決問題的能力。回想起教學過程中最印象深刻的事，蔡德明老師的每一屆學生回來找他分享業界資訊時，他也能從中得到新的教學方式，與學生討論時總會激盪出新想法，讓他始終熱愛教學，

蔡德明老師回憶，大學的第一志願原本為電機系，後來依成績分發到環工系，後來又意外踏上Linux領域，但他總是抱持著「既來之則安之」的想法，從中找到樂趣和成就感，他認為許多學生容易拿「沒興趣」為藉口抗拒未知的領域，但詢問他們對何事有興趣，卻又回答不出來，與其盲目尋找目標，不如從學習過程中發掘趣味，一定可以從中得到意外的收穫。

搜尋「鳥哥」網路評價，滿滿都是正評，不僅認為他的課十分嚴謹、實用，光是他所架設的教學網站就非常有人氣，而蔡德明老師本人認真專業、不擺架子，能聽到他的課，是許多求學者夢寐以求的事。他也笑說：「修我的課一定很痛苦，但畢業的學生都會回來找我！」

蔡德明老師認為事要成功最重要的是心態，他建議想轉換跑道或是非本科系的同學，先找到自己想完成的事情並設定階段性目標，也讓自己學到的事情可以跟生活需求結合，若單純以賺錢目的為出發點，很容易在學習上遇到瓶頸，若什麼事都想做，也容易學而不精，專心把一件事情完成並持之以恆才是最重要的。

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