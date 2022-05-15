正妹占卜師找不到機車...警10分鐘搞定　她尷尬比「愛心」致謝

▲迷糊正妹占卜師測不到失蹤機車，尷尬比「愛心」向員警道謝。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名何姓女占卜師，12日騎機車到北區教課，不料上完課竟發生機車不見了，遍尋不著焦急得報警，警方調閱路口監視器，一下子就在崇德路與漢口路旁的騎樓尋獲，何女對於記錯停車位置的烏龍行徑，只能尷尬傻笑，還向員警擺出「愛心」手勢開心致謝。

台中市警二分局永興派出所警員沈修安、林志忠12日下午3點接獲何女報案她的機車失竊，何女自稱是塔羅牌占卜師，當天早上從大里區騎到北區上課，下課後卻找不到車子，她坦承對於附近路況不熟悉，只記得將機車停在騎樓，但怎麼也找不到。

員警以車牌號碼調閱該車車行紀錄，發現何女冒雨騎乘的最後畫面，之後再無移動紀錄，研判該車並未遭竊，於是頂著騰騰熱氣，揮汗如雨的在附近仔細尋找。果然不到10分鐘，就在崇德路與漢口路口旁的騎樓，順利找到何女機車。

何女眼見愛車穩妥地停於原處，原本遺失的記憶也瞬間找回，尷尬訕笑地表示，一大早的大雨搞得她手忙腳亂，差點來不及上課，匆忙中就忘了自己車停哪了，才搞出這場烏龍，何女除了頻頻道謝，還開心地連發「愛心」手勢，讓找車找到汗流浹背的員警啼笑皆非。