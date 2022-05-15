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「能摸我下面嗎？」女熊貓半夜送餐遇變態　下一句她更怒：好笑嗎

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲女熊貓半夜遇變態。示意圖，非當事人，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

半夜送餐已經很辛苦，想不到還遇到變態要求「摸下面」！日前有位女熊貓遇到一位名為「大X男」的客人，對方以腳受傷為由要她將餐點送上樓，怎料真正原因竟是要她「摸下面」。貼文曝光後，底下網友紛紛傻眼直呼，「真的什麼人都有，好傻眼」、「好噁」。

一名網友替女熊貓代為發文，直呼「熊貓外送員半夜遇到變態！」這位女熊貓公開與客人的對話紀錄，從圖片可見，名為「大X男」的客人在半夜2點多時訂餐，說自己因為車禍腳受傷，所以無法下樓取餐；女熊貓好聲好氣回應，怎料「大X男」下句卻說，「那等一下可以摸我的下面嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲女熊貓遇到變態客人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

看到這句話，女熊貓不禁感到害怕，直呼「你變態嗎」、「你真的很變態」，同時告訴對方自己將會報案。而「大X男」的第一個反應卻是「那這樣子我的餐點？」後來才趕緊說聲不好意思。女熊貓見狀氣憤不已，傻眼表示「這玩笑好笑嗎？半夜欺負女外送員？」

而文章也釣出餐廳的負責人回應，「我是XX涼麵的老闆，警察剛剛來請我協尋了！」原PO則表示女熊貓已前去處理，「目前已進入司法程序」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲涼麵老闆回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「帶剪刀上去」、「真的很噁心！下面是欠踹嗎」、「用剪的我可以幫忙」、「變態欸！這樣欺負人」、「幹嘛跟他廢話連篇，直接報警啊」、「報警，然後暫時停止跑單的生活」、「報警，帶警察上去」、「把熊貓當交友APP在約嗎」、「噁心耶！人家辛苦他當玩笑」。

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