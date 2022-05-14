土地公伯真靈！ 女警祈求查案順利立即秒破竊案　

▲台南市警二分局南門所，在案發2小時內迅速尋獲贓車，並由熱心民眾幫忙，順利逮獲吳嫌，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

吳姓男子因代步腳踏車損壞，於5月13日晚上在健康路1段發現1輛鑰匙未拔機車，竟當場行竊騎走，案經被害人報案後，二分局南門所員警動員多組警力，除持續調閱監視器影像釐清犯嫌特徵及動線，也進行線上搜尋。警方如有神助，在案發2小時內迅速尋獲贓車，並由熱心民眾幫忙，順利逮獲吳嫌，依竊盜罪嫌送辦。

警方調查發現，吳嫌於5月13日晚上7時許，趁被害人之機車鑰匙未拔取，竟心生歹念竊取得手，並騎乘至市區四處兜風。案經被害人發現報案，二分局南門所所長周有謚立即任務分工，除指派同仁持續調閱監視器釐清犯嫌之特徵及動向；另周所長也親率員警兵分多路至案發地四周搜尋。

雖然警方鎖定最後機車出沒點，惟經搜尋多時均未有發現。期間南門所女警許靖宜也至開山路「大埔福德祠」周邊進行搜尋但均無所獲，當下也向福德正神土地公伯默念祈求查案順利，殊不知許員參拜完再提起精神往福德祠旁巷道騎入，竟有如神助般立即在路旁發現該部失竊贓車。並經由附近民眾之熱心協助，指認竊嫌之身分及住處。警方在住處查獲吳嫌時，吳嫌犯案所穿著之衣物均還來不及更換，警方當場起獲其犯案所行竊機車鑰匙，全案調查後將吳嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

二分局指出，南門所員警迅速動員，在2小時內立即將被害人機車尋回並逮獲竊嫌，以防止其可能再次犯案；另也因員警之積極認真，加上「大埔福德祠」福德正神的庇佑，也為本件迅速偵破機車竊盜案留下美談事蹟。

警方也呼籲提醒民眾，舉凡離開汽機車時，應隨時將鑰匙取下，勿因一時之不注意或方便，為宵小有機可趁，守護好自身財產安全。