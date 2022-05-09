快訊／山月吊橋要改名了！尊重太魯閣族傳統文化　新橋名曝光

▲居高臨下俯瞰太魯閣峽谷的「山月吊橋」改名布洛灣吊橋。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

從布洛灣台地橫跨過立霧溪，可以居高臨下俯瞰太魯閣峽谷的「山月吊橋」將要改名了！此後以在地太魯閣族傳統地名改為「布洛灣吊橋」。太管處已針對指標牌示、網頁資料等逐步進行更新，未來印製的出版品等也都會採用新的橋名。配合吊橋網路預約系統調整，5月16日9時至12時將暫時停止預約。

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▲▼原名山月吊橋的布洛灣吊橋全長196公尺，距立霧溪谷153公尺，2020年8月12日開放以來已成為許多遊客喜歡造訪的熱門景點。

太管處表示，去年召開的「太魯閣國家公園原住民族地區資源共同管理會」例行會議中，有委員提案建議恢復太魯閣族的傳統地名。由於山月吊橋為太管處轄管，為尊重在地族人意願及太魯閣族歷史文化內涵，太管處樂觀其成，經過會議研商後決定改為「布洛灣吊橋」。

原名山月吊橋的布洛灣吊橋全長196公尺，距立霧溪谷153公尺，109年8月12日正式啟用，是無障礙的吊橋，輪椅和嬰兒車都可通行，適合各個年齡層的遊客，從橋上可以俯瞰太魯閣峽谷是最大的特色，開放以來已成為許多遊客喜歡造訪的熱門景點。

▲日據時代走在橋上驚險萬分，許多人視為畏途，被派至內太魯閣任職的日人見此橋不禁萌生辭意，有「辭職橋」的別稱。

日治時期就曾在布洛灣建有山月吊橋連接立霧溪兩岸，是當時合歡越道路上最長最高的鐵線吊橋，走在橋上驚險萬分，許多人視為畏途，甚至被派至內太魯閣任職的日人見此橋不禁萌生辭意，而有「辭職橋」的別稱。

太管處為分流紓解太魯閣峽谷中的遊客，提升遊憩安全與品質，2016年8月起在布洛灣興建吊橋，並沿用早年山月吊橋的橋名，如今更名為布洛灣吊橋，不僅與吊橋所在的布洛灣台地一致，也能彰顯3百年來太魯閣族人在立霧溪流域中發展的山林文化與歷史。

