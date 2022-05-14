柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

▲柯文哲視察聯醫忠孝院區視訊診療流程及慰勞醫護人員。（圖／北市府提供）



記者葉國吏／綜合報導

本土疫情加劇，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜呼籲全面將「快篩陽」視同確診，但遭到指揮中心指揮官陳時中打槍。對此台大醫師黃立民也贊同柯文哲的說法，直言這是實務考量。

台北市長柯文哲12日下午視察聯醫忠孝院區視訊診療流程及慰勞醫護人員，針對新北市長侯友宜想簡化「快篩陽＝確診」流程，柯文哲認為，新北市單日確診數接近2萬例，「其實他（侯友宜）壓力最大。」如果涉及保險、法律文件，也許需要PCR證明，但如果是領藥之類的，「我想快篩陽就過了。」大概不會有人騙醫生說要吃抗病毒藥物，因為這也不是補藥。

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▲指揮中心5/13記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

對此指揮官陳時中表示，快篩仍有7~15％偽陽性，無須隔離不當被限制人身自由，無須服藥卻進行投藥治療，反問，如果出現副作用誰要負責？至於台北市長柯文哲說，等PCR才給藥會死很多人，陳時中則認為，沒有確診趕快給藥，是否病急亂頭醫，應該是要把確診的時間弄短。

▲新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

根據《聯合報》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為，以最近疫情來看，快篩陽性後再採檢幾乎都是確診，偽陽性比率低，加上現在急診室外幾乎都是大排長龍，醫護人員負擔相當重，以目前狀況來看不反對快篩陽視同PCR確診。