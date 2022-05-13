　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓當局再度示警：北韓最快月底前完成「第7次核試」準備

▲▼北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美韓軍情當局分析，北韓恐今年５月底前完成第７次核試的準備工作。圖為北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）昨（12）日上午首度坦承國內發現新冠肺炎Omicron亞變種病毒BA.2死者、同時出現累計35萬人發燒之餘，下午依舊進行飛彈試射。對此，美國白宮不斷警告，北韓將於5月底以前完成進行第7次核試的準備工作；南韓總統辦公室也認為北韓已完成進行第7次核試的相關準備工作。

根據南韓《韓聯社》，南韓尹錫悅政府10日就任以後便面臨諸多挑戰，包括美國總統拜登將於20日訪韓、並於21日會晤南韓總統尹錫悅，針對記者提問北韓軍事動向預估，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）再次表示，「根據評估，北韓最快將於本月（5月）前完成進行第7次核試的相關準備工作。我們（美國）將隨時與盟友共享軍事情報，取得緊密聯繫與溝通。」

美國華府智庫《北緯38度》則於當地時間12日再度表示，從衛星影像分析，可以發現北韓正試圖修復豐溪里核試驗場的第3號坑道，包括在用於核實驗的地下坑道挖掘新入口。

南韓總統辦公室關係人士今（13）日則透露，北韓似乎已完成進行第7次核試的相關準備工作，不過在進行核爆之前，恐怕將進行多種飛彈的試射，「北韓先前已進行過6次核試，至於為何計畫進行第7次核試，究竟其意圖與飛彈技術有關、亦或本身具有政治意圖，得先和美國從各種面向進行討論。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
全球唯二國家「沒打新冠疫苗」　除了北韓還有這國
劇烈梅雨今晚開轟！　放晴時間出爐
阿伯快篩陽「還到他們家吃飯」　媳住院才說！他怒：至少害百人
快訊／楊蕙如稱連勝文「邊罵AZ邊偷打」慘了！　判決出爐
快訊／醫造謠「快篩南送車禍2死」懲處出爐！　本人將出面道歉
最強3寶媽！一家5口剩她沒染疫　曝1打4「戰勝病毒」秘訣
快訊／台中暴增4死！　男解隔後症狀未改善...19天後亡
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英情報：俄軍大舉投入烏東渡河失敗　面臨行動壓力

超毛！她收手寫匿名信「詭異密碼」爬滿信紙　網急勸：快報警

15歲少女路邊行乞被盯上！遭10人性侵蹂躪數月　懷孕後惡行才曝光

結婚22年丈夫外遇！　保守人妻離婚變「Tinder慾女」約砲狂睡8男

美韓當局再度示警：北韓最快月底前完成「第7次核試」準備

美向WHO分享新冠疫苗「11項關鍵技術」　有助低收國家開發仿製藥

割稻擦愛火！69歲爺爺「收割」19歲小寡婦　爺孫戀修成正果娶回家

新郎新娘「背後著火」淡定完婚　驚人畫面流出！網知真實身分跪了

餵狗一半突然「肌無力」倒地　女被猛犬咬脖爆血陳屍家中！

尹錫悅「妻管嚴」超怕？金建希轉頭怒瞪阻止喝酒　連政敵也豬哥笑

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

王少偉「少一顆」？許藍方急反駁 　小S大驚：妳怎麼知道

英情報：俄軍大舉投入烏東渡河失敗　面臨行動壓力

超毛！她收手寫匿名信「詭異密碼」爬滿信紙　網急勸：快報警

15歲少女路邊行乞被盯上！遭10人性侵蹂躪數月　懷孕後惡行才曝光

結婚22年丈夫外遇！　保守人妻離婚變「Tinder慾女」約砲狂睡8男

美韓當局再度示警：北韓最快月底前完成「第7次核試」準備

美向WHO分享新冠疫苗「11項關鍵技術」　有助低收國家開發仿製藥

割稻擦愛火！69歲爺爺「收割」19歲小寡婦　爺孫戀修成正果娶回家

新郎新娘「背後著火」淡定完婚　驚人畫面流出！網知真實身分跪了

餵狗一半突然「肌無力」倒地　女被猛犬咬脖爆血陳屍家中！

尹錫悅「妻管嚴」超怕？金建希轉頭怒瞪阻止喝酒　連政敵也豬哥笑

已婚高材生爽吃人夫！他偷前女友裸照讓音樂界都知道　下場出爐

疫情嚴峻「確保醫療量能」　健保署預撥200億現金助醫院抗疫

《空氣殺人》毒害南韓近千萬民眾　上演韓版《永不妥協》

英情報：俄軍大舉投入烏東渡河失敗　面臨行動壓力

老公兒子同時過世打擊太大　竟被婆婆罵「殺人兇手」趕出門

超毛！她收手寫匿名信「詭異密碼」爬滿信紙　網急勸：快報警

游錫堃再提「一邊一國論」　國台辦痛批「臭名昭著、言論荒謬」

八三夭太久沒開演唱會　一到後台「先找痠痛藥膏」原因曝光

霸帝士進入期末考？丘總說重話　富邦考慮日本游擊手

《炎上》遭盜版瘋傳！　博恩台北地檢署「按鈴提告」網一看歪樓了

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

北韓疫情「突然爆發」原因曝　與金正恩有關

快訊／北韓首爆疫情飆1.8萬人確診！　已6人死亡

25歲男中3000萬突失蹤！8天後全身彈孔躺路邊

北韓4月底爆逾35萬人發燒！　專家估疫情釀16萬死

全國送大麻！泰衛生部長宣布免費發100萬株

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了

慎！兒童目睹死亡摔角　除草機割人爆血

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

全球唯二！北韓與這國都沒打疫苗

火星人基地入口？　NASA「好奇號」探測照曝

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

男和女兒亂倫生2孩　大讚性愛美好

俄軍1.5億「最強坦克」T-90M被轟爛

更多熱門

相關新聞

結婚22年丈夫外遇　人妻轉性約砲睡8男

結婚22年丈夫外遇　人妻轉性約砲睡8男

美國一名三寶媽意外發現結婚22年老公外遇，忍痛結束婚姻後，由於人生中只有過1個男人，讓她離婚後開始約砲，沒想到意外開發出自己都不知道的「潛能」，成為一口氣連睡8男的慾女。

拜登承諾分享新冠疫苗「11項關鍵技術」

拜登承諾分享新冠疫苗「11項關鍵技術」

尹錫悅「妻管嚴」超怕金建希　政敵也豬哥笑

尹錫悅「妻管嚴」超怕金建希　政敵也豬哥笑

全球唯二！北韓與這國都沒打疫苗

全球唯二！北韓與這國都沒打疫苗

南韓宣布「助北韓抗疫」計畫贈與疫苗

南韓宣布「助北韓抗疫」計畫贈與疫苗

關鍵字：

日韓要聞北美要聞北韓朝鮮核試核爆豐溪里白宮

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

確診康復後「出現1後遺症」

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

65歲以上長者、免疫低下者「第四劑」　莊人祥曝開打時間

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面