北韓Omicron疫情增21死　金正恩罕見坦承：建國以來最大動盪

記者葉國吏／綜合報導

北韓（朝鮮）爆發Omicron疫情，至今已經有35萬人發燒疑似確診。最新消息指出，13日單日有21人「發燒」病患死亡，28.8萬人接受治療。最高領導人金正恩也罕見坦承，這次疫情是北韓建國以來最大動盪。

▲北韓朝鮮中央電視台12日報導畫面可見，金正恩在會議中戴著口罩，首次承認北韓境內出現新冠確診病例並下令全國封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

根據朝中社報導，北韓13日有21人死亡、28萬8100人接受治療中，金正恩則指出，目前北韓正面臨建國以來最大動盪，不過仍會克服難關。

金正恩12日表示，其實早在4月底全國各地就傳出原因不明的發燒患者，累計高達35萬人，其中16萬2200人已治癒；5月12日通報1萬8000多名原因不明的發熱病患者，當局隔離18萬7800人，另傳出6人死亡，包括1名死後確診感染新冠BA.2的患者。

南韓《韓聯社》分析，北韓疫情突然爆發，應該跟今年4月一連串大型慶祝活動有關，包括今年4月適逢金正恩掌權10周年紀念、4月15日110周年太陽節（金日成冥誕）、朝鮮人民革命軍創建90周年，平壤當局從全國各地調遣72支部隊、青年集中至首都平壤參加活動，一連串大型表演、閱兵儀式、群眾示威（遊行）、與金正恩拍攝大型合照。