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清冠一號最新治療指引出爐！「療程縮短為5天」優先使用對象曝光

▲▼國內共核准八家清冠一號 圖為其中二家的清冠一號。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國內共核准八家清冠一號 圖為其中二家的清冠一號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠本土病例大增，中藥治療的台灣清冠一號也受到關注。為讓藥物治療發揮最大效益，衛福部中醫藥研究所公布最新臨床治療指引，當中最主要變革在於療程調整，原本一個療程10天，現在縮短為5天，且前3天一定要用足標準劑量，另也列出優先使用對象，包含「65歲上長者」、「具有共病、未完成接種兩劑疫苗者」，以及「12歲以下孩童」。

衛福部中醫藥研究所發函指出，因應新冠病毒Omicron變異株複製速度快、病程短特性，調整清冠一號臨床治療參考指引。

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根據治療指引，台灣清冠一號針對病程較長、毒性較強的病毒株研發，原先設定10天為一療程，現在調整為一個療程5天，如果後續患者病毒檢測仍陽性，且臨床症狀仍然明顯，可以再追加一個療程（5天）；如果患者已經緩解，可以改用健保科學中藥調理；針對不同體質患者，也可加用科學中藥輔助治療。

指引說明，現在Omicron病毒入侵、發病速度快，儘速介入可以縮短病程，但也因Omicron複製能力較強，會快速提高體內病毒濃度，務必於前三天內用足標準劑量，以免治療效力不足拖延及惡化病程。

在疫情當下，清冠一號出現缺貨、一劑難求情況，指引也公布優先3大使用對象，包含「65歲上長者」、「具有共病、未完成接種兩劑疫苗者」，以及「12歲以下孩童」。

中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗受訪表示，新指引主要是希望能更有效率的治療，且要以高風險為優先，收到公告後即開始適用。

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