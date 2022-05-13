學者：小馬可仕親中但不遠美　跟台灣有機會合作

▲小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）篤定當選菲律賓總統。（圖／路透）

中央社

菲律賓總統杜特蒂將於6月底卸任。菲國學者認為，篤定當選總統的小馬可仕不會延續杜特蒂的「親中遠美」政策，而會在美中間尋求平衡，也有機會跟台灣在一些領域進行合作。

美國總統拜登昨天致電小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）祝賀他當選，並期待持續強化美菲同盟。中國國家主席習近平也在致小馬可仕信中表達祝賀，表示他高度重視菲中關係發展，已準備好與小馬可仕「建立良好的工作關係」。

馬尼拉時報（Manila Times）報導，小馬可仕告訴拜登，菲律賓一直很重視美國，並將美國視為朋友、盟友和夥伴。「我還邀請拜登總統參加我6月30日的就職典禮，以進一步強化兩國關係。」

菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）接受中央社訪問表示，與菲國南部納卯市（Davao）出身的杜特蒂（Rodrigo Duterte）不同，小馬可仕年輕時就赴英美求學，馬可仕家族也經常造訪美國，對美國有特殊的情感，因此會在維繫與北京關係的同時，在美中兩國間「找到適當的平衡」。

小馬可仕是前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子。

狄卡斯楚說，小馬可仕一直視父親為模範。第二次世界大戰期間，馬可仕曾在菲律賓的美國軍隊服役，「他的父親（馬可仕）熱愛美國」；小馬可仕選戰期間也說：「我們跟美國有著非常特殊的關係。」這句發言不能等閒視之，「這與杜特蒂形成鮮明對比。這是個訊號」。

小馬可仕3月下旬接受電視台訪問時說：「我們跟美國有著非常特殊的關係，這段關係已經發展100多年了，從（菲律賓）身為殖民地到非常穩固的夥伴。我認為，這對兩國都是一件好事，對美國和菲律賓都是如此。我認為我們仍然可以依賴它。」

至於菲美重要的軍事盟約「共同防禦條約」（MDT）和「軍隊互訪協定」（VFA），小馬可仕說，他將延續這兩項協議，但軍隊互訪協定內容可能「跟著世界情勢發展」有所變化。

狄卡斯楚認為，無論菲美共同防禦條約、軍隊互訪協定或加強國防合作協議（EDCA），在小馬可仕任內都將延續下去。小馬可仕政府也更有可能向美國採購F-16戰機，強化軍隊現代化戰力。

狄卡斯楚說，為在美中間取得平衡，小馬可仕不會做任何事來對抗中國。預計在他任內，小馬可仕也會訪問美中兩國，「這是他父親的政治遺產」。

另外，他預期，對台關係上，小馬可仕態度可能較杜特蒂政府軟化。在不違反「一個中國」政策下，菲律賓可能有機會與台灣進行一些合作。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）則認為，小馬可仕會維持與美國同盟，但避免讓華府介入南海爭端。

他表示，小馬可仕將歡迎華府繼續透過武器轉讓、聯合演習和訓練強化菲律賓的海上戰力，與美國的重要軍事協議也將延續下去，但在演習次數、美軍赴菲輪駐人數和允許美軍在菲國基地部署的武力方面，可能有所限制。

畢特洛說，小馬可仕曾在美國求學，但馬可仕家族後來流亡美國，1990年代才返回菲律賓，這段經歷是否將影響菲美關係，有待後續觀察。

馬尼拉當局與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

菲美軍隊互訪協定則提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲國，從事兵棋推演和軍事演習。

菲美兩國於2014年4月簽署EDCA，允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建、放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年。