割稻擦愛火！69歲爺爺「收割」19歲小寡婦　爺孫戀修成正果娶回家

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼南蘇拉威西省波尼縣（Bone Regency）一名69歲爺爺在田裡割稻時愛上了小他50歲的寡婦，兩人不僅順利交往，近日更修成正果，爺爺拿出1500萬印尼盾（約新台幣3萬元）和一塊土地當作聘金，成功娶回年僅19歲的青春嫩妻，簡直美夢成真。而這段爺孫戀的甜蜜迎娶畫面曝光後，也快速在社交媒體上竄紅。

▲印尼一名69歲爺爺在田裡工作時，愛上19歲的割稻寡婦，兩人最後真的發展成戀人關係，並於近日結婚。（圖／翻攝自YouTube）

綜合印尼媒體報導，波尼縣8日舉辦一場別具意義的「半世紀」婚禮，該縣聖雷戈村（Sanrego）馬亨地區（Mahung Hamlet）69歲農民地主林格（Andi Linge）開心迎娶了年齡相差50歲的年輕寡婦。兩人的這段感情起於稻田之中，19歲新娘名叫伊娜（Ina）是名水稻收割工人，某次剛好到林格爺爺的農田裡工作，林格立刻被伊娜深深吸引，兩人一邊割稻，一邊種下了愛情的種子。

報導指出，林格與伊娜逐漸熟識，開始交往後感情進展順利，就這樣步入了婚姻。事實上，不僅伊娜是寡婦，林格多年前也曾有過一段婚姻，但前妻去世後，林格很長一段時間都未再娶，寧願當個鰥夫，直到遇見伊娜才又重新燃起愛火。

賓客上傳到社交媒體的婚禮影片中，林格爺爺笑得合不攏嘴，家人將伊娜的手與林格的手牽在一起，象徵把她的未來託付給林格。在場的人起鬨要林格爺爺坐到新娘身旁，兩人並肩而坐，伊娜低著頭看似十分害羞。這段幸福的影片被網友們快速廣傳，爺孫戀的愛情故事也成為當地一段佳話。

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