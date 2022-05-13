快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」

記者柯沛辰、翁伊森、吳奕靖／嘉義報導

21:23更新：現場一人噴飛南下車道，明顯死亡未送醫，總計14傷1死。

國道三號北上291.9公里13日晚間8點09分發生5車連環追撞，導致14人受傷、1人死亡。據悉，車禍當下死者噴飛到南下車道，頭部變形、明顯死亡，因此不送醫。

嘉義市消防局晚間8點09分接獲報案，國道三號北上291.9K發生連環車禍，立即派遣多輛救護車前往馳援。

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根據最新消息，北上車道6名傷者，2人送醫，還有一人噴飛南下車道，明顯死亡未送醫；南下部分，則有9人受傷，5人送醫。

▲轎車車頭嚴重扭曲變形，零件散落一地。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國道3號南向291.9k發生5車追撞事故，全線一度封閉，現場車流回堵。（圖／翻攝自高公局）

據悉，現場為5輛車追撞事故，加上一名傷者噴飛到南下車道，全線一度暫時封閉，目前國道警方已在現場進行事故車輛及散落物處理，北上改為2線道封閉，呼籲用路人先行改道行駛。

消防局指出，北上6名傷者，其中2人已送醫、1名OHCA明顯死亡（噴到南下車道）、3名不需就醫；南下部分，共9名傷者（8大1小），5名已送醫、4名不需就醫。

▼車輛碎片散落一地，車道封閉。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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