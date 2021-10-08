美團逼商家「二選一」壟斷市場　陸市監總局重罰148億

▲美團遭大陸市場監管總局重罰34.42億元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸服務類電子商務平台龍頭之一的美團今（8）日遭市場監管總局依《反壟斷法》第47條、第49條規定，重罰34.42億元人民幣（約148億元新台幣）。據了解，大陸市場監管總局經過半年調查，認為美團促使商家簽下「二選一」的協議，限制市場競爭，違反《反壟斷法》規範的濫用市場支配地位行為而被處罰。

▲美團逼迫商家「二選一」違反《反壟斷法》內規範。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，2018年以來，美團濫用在中國境內網路餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，促使平台內商家與其簽訂獨家合作協議，並通過收取獨家合作保證金和數據、算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，保障「二選一」行為實施，排除、限制了相關市場競爭。

美團此舉妨礙市場資源要素自由流動，削弱平台創新動力和發展活力，損害平台內商家和消費者的合法權益，構成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

大陸市場監管總局根據《反壟斷法》第47條、第49條規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，依法作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元（人民幣，下同），並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3%的罰款，共計34.42億元。

大陸市監總局也向美團發出《行政指導書》，要求其圍繞完善平台傭金收費機制和算法規則、維護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告，確保整改到位，實現規範創新健康持續發展。